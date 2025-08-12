Что интересно, украинские песни признаны самыми многочисленными в мире. А многие из этих музыкальных произведений даже вошли в фонд ЮНЕСКО, рассказывает LifeStyle24.

Сколько украинских народных песен официально зафиксировано?

Фольклористы утверждают, что украинская народная песня имеет чрезвычайно богатый репертуар. Так, по разным оценкам, зафиксировано более 200 тысяч композиций.

Более того, в фонд ЮНЕСКО внесено не менее 15 500 музыкальных произведений из нашего национального наследия. Это делает украинские народные песни самыми многочисленными в мире среди композиций, которые создал народ самостоятельно.

К тому же Украина значительно опережает другие культуры по количеству фольклорных произведений. Например, в Италии зафиксировано лишь 6000 народных песен.

День украинской песни 2025: что это за праздник?

12 августа Украина празднует День украинской песни. Это неофициальный праздник, который создали с целью популяризации украинского песенного творчества.

Кстати, дату для празднования этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 12 августа в 1962 году украинский космонавт Павел Попович исполнил в космосе песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю". Эта композиция стала первым музыкальным произведением, который прозвучал во Вселенной на украинском языке.

В этот день украинцы чтят культурные традиции, а также объединяются вокруг музыки, которая формирует национальную идентичность. Обычно граждане переслушивают народные песни и делятся ими в соцсетях, рассказывая истории создания некоторых композиций.