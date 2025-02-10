Их невозможно забыть: 8 редких украинских фамилий, которые забавно звучат

Фамилии могут не только поразить своим происхождением, но и вызвать смех. В Украине некоторые люди имеют оригинальные родовые имена, которые невозможно услышать в других странах.

24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о редких украинских фамилиях, которые вызывают искренний смех. Эти родовые имена нельзя часто услышать среди украинцев.

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Подборка редких смешных фамилий в Украине

В древности наши предки часто образовывали фамилии, учитывая внешность, черты характера или род деятельности человека. Впрочем, предки нередко также формировали родовые имена из прозвищ. Так, смешные слова становились основой для фамилий. В современном мире подобные родовые имена не являются популярными в Украине, ведь со временем большинство их владельцев решила от них отказаться, изменив на другие варианты. Среди смешных украинских фамилий:

Прищ – 200 носителей;

Мохнаткина – 25 владельцев;

Смердюк – 7 представителей;

Ананидзе – 6 носителей;

Сопливый – 4 владельца;

Уродов – 2 представителя;

Барыга – 1 носитель;

Лярва – 1 владелец.

Представители этих фамилий уже привыкли к постоянному вниманию, потому что их родовые имена стали источником для забавных историй. В то же время не все люди стремятся что-то менять. Для них подобные фамилии стали частью идентичности.

Редкие смешные фамилии / Фото Freepik

Какие еще существуют шуточные фамилии

Большинство шуточных родовых имен сочетают в себе от двух до трех слов. В современном мире эти фамилии вызывают улыбку, поскольку имеют необычное звучание. Среди таких шуточных родовых имен:

Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.

Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернопольской и Одесской областях.

Слинюк – известно о 98 людях, которые могут похвастаться этой фамилией, они преимущественно проживают в Киеве и Житомире.

Неижборщ – считается редкой фамилией, потому что известно о 20 его носителях, проживающих в Сумах и Полтаве.

Недайкаша – известно лишь о 8 владельцах этой фамилии, которые живут в Кировоградской области.

Что интересно, большинство из этих колоритных фамилий принадлежала когда-то казакам. Такие родовые имена часто образовывались на территории Запорожской Сечи и могли много рассказать о своих носителях.