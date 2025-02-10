Их невозможно забыть: 8 редких украинских фамилий, которые забавно звучат
Фамилии могут не только поразить своим происхождением, но и вызвать смех. В Украине некоторые люди имеют оригинальные родовые имена, которые невозможно услышать в других странах.
24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о редких украинских фамилиях, которые вызывают искренний смех. Эти родовые имена нельзя часто услышать среди украинцев.
Не пропустите 6 украинских фамилий, образованных от названий населенных пунктов: проверьте свою в списке
Подборка редких смешных фамилий в Украине
В древности наши предки часто образовывали фамилии, учитывая внешность, черты характера или род деятельности человека. Впрочем, предки нередко также формировали родовые имена из прозвищ. Так, смешные слова становились основой для фамилий. В современном мире подобные родовые имена не являются популярными в Украине, ведь со временем большинство их владельцев решила от них отказаться, изменив на другие варианты. Среди смешных украинских фамилий:
- Прищ – 200 носителей;
- Мохнаткина – 25 владельцев;
- Смердюк – 7 представителей;
- Ананидзе – 6 носителей;
- Сопливый – 4 владельца;
- Уродов – 2 представителя;
- Барыга – 1 носитель;
- Лярва – 1 владелец.
Представители этих фамилий уже привыкли к постоянному вниманию, потому что их родовые имена стали источником для забавных историй. В то же время не все люди стремятся что-то менять. Для них подобные фамилии стали частью идентичности.
Какие еще существуют шуточные фамилии
Большинство шуточных родовых имен сочетают в себе от двух до трех слов. В современном мире эти фамилии вызывают улыбку, поскольку имеют необычное звучание. Среди таких шуточных родовых имен:
- Дримайло – 30 носителей, которые живут в Полтаве.
- Сопель – 151 владелец, проживающий в Тернопольской и Одесской областях.
- Слинюк – известно о 98 людях, которые могут похвастаться этой фамилией, они преимущественно проживают в Киеве и Житомире.
- Неижборщ – считается редкой фамилией, потому что известно о 20 его носителях, проживающих в Сумах и Полтаве.
- Недайкаша – известно лишь о 8 владельцах этой фамилии, которые живут в Кировоградской области.
Что интересно, большинство из этих колоритных фамилий принадлежала когда-то казакам. Такие родовые имена часто образовывались на территории Запорожской Сечи и могли много рассказать о своих носителях.