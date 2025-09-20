Современные имена для девочек сегодня сочетают в себе красивое звучание и особые смыслы. Родители все чаще выбирают варианты, которые не только хорошо звучат на украинском языке, но и легко воспринимаются в мире.

Так, из моды уже в течение длительного времени не выходят короткие и благозвучные имена, которые подчеркивают индивидуальность ребенка. Некоторые варианты имеют особое происхождение, в то же время другие – появились совсем недавно. О современных именах, которыми можно назвать девочку – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на Как зовут.

Какими современными именами можно назвать девочку в 2025 году?

Адель

По одной из версий, это имя имеет древнегерманское происхождение и означает "благородная". Его обладательницы преимущественно отмечаются изяществом и аккуратностью. Адели умеют быстро находить подход к людям и видят красоту во всем вокруг. Такие девушки сочетают в себе мягкость и силу, ведь с одной стороны они нежные и чувственные, а с другой – способны защитить собственные убеждения.

Злата

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "золотая". Такие женщины дарят другим позитив, потому что излучают жизнерадостность. Они любят быть в центре внимания и легко находят друзей. В то же время Златы отличаются решительностью и умением быстро решать проблемы в сложных ситуациях.

Милана

Имя Милана имеет славянское происхождение и трактуется как "милая", для своей дочери. Обладательницы этого имени обычно увлекаются творчеством, ведь умеют создавать прекрасное своими руками. Миланы демонстрируют решительность и настойчивость в сложных ситуациях, поэтому могут легко занимать руководящие должности на работе.

Элина

Такое имя пришло к нам из Древней Греции и означает "жительница Греции". Элины – харизматичные и уверенные в себе женщины, которые часто поражают окружающих своей энергичностью. Это девушки, которые умеют ставить перед собой высокие цели и достигать их. К тому же обладательницы этого имени ценят свободу и остаются преданными своим близким.

Современные имена для девочки / Фото Freepik

Как интересно назвать девочку в 2025 году?