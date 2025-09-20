Сучасні імена для дівчаток сьогодні поєднують у собі красиве звучання та особливі сенси. Батьки дедалі частіше обирають варіанти, які не лише гарно звучать українською, а й легко сприймаються у світі.

Так, з моди вже протягом тривалого часу не виходять короткі та милозвучні імена, які підкреслюють індивідуальність дитини. Деякі варіанти мають особливе походження, водночас інші – з'явилися зовсім нещодавно. Про сучасні імена, якими можна назвати дівчинку – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Як звати.

Якими сучасними іменами можна назвати дівчинку у 2025 році?

Адель

За однією з версій, це ім'я має давньогерманське походження та означає "благородна". Його власниці переважно відзначаються витонченістю та акуратністю. Аделі вміють швидко знаходити підхід до людей та бачать красу в усьому навколо. Такі дівчата поєднують у собі м'якість і силу, адже з одного боку вони ніжні та чуттєві, а з іншого – здатні захистити власні переконання.

Злата

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "золота". Такі жінки дарують іншим позитив, бо випромінюють життєрадісність. Вони люблять бути в центрі уваги й легко знаходять друзів. Водночас Злати відзначаються рішучістю та вмінням швидко розв'язувати проблеми у складних ситуаціях.

Мілана

Ім'я Мілана має слов'янське походження й трактується як "мила", для своєї доньки. Власниці цього імені зазвичай захоплюються творчістю, адже вміють створювати прекрасне своїми руками. Мілани демонструють рішучість і наполегливість у складних ситуаціях, тому можуть легко займати керівні посади на роботі.

Еліна

Таке ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "мешканка Греції". Еліни – харизматичні та впевнені в собі жінки, які часто вражають оточення своєю енергійністю. Це дівчата, які вміють ставити перед собою високі цілі й досягати їх. До того ж власниці цього імені цінують свободу та залишаються відданими своїм близьким.

Як цікаво назвати дівчинку у 2025 році?