Какой церковный праздник в воскресенье, 2 февраля: почему сегодня нельзя мыть посуду

2 февраля верующие отмечают Сретение Господне. Это один из самых больших церковных праздников, которые посвящены событиям из жизни Иисуса Христа.

В этот день наши предки на Сретение зима встречается с весной, поэтому начинали готовиться к теплому времени года. О запретах и приметах 2 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Сретение Господне 2025

На 40-й день после рождения Спасителя, Дева Мария вместе со своим мужем Иосифом принесла малыша в Иерусалимский храм. Там Ее встретил старый святой, по имени Симеон. Он символизировал людей, которые ожидали появления Христа на свет. По библейским преданиям, Святой Дух сказал Симеону, что тот сможет умереть только после встречи с Иисусом. Пророчество исполнилось, и мужчина через некоторое время отошел в вечность. Кроме этого, пророчица Анна также увидела Сына Божьего в храме в этот день.

Традиционно на Сретение верующие идут в церковь, чтобы послушать праздничную литургию. Священники читают молитву и зажигают свечи, которые затем окропляют водой и раздают христианам. Обычно верующие просят у Господа благополучия и здоровья.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Не стоит гадать на свое будущее.

Не рекомендуется мыть посуду, чтобы не лишиться семейного счастья.

Народные приметы

Если увидите на деревьях иней, то в этом году будет хороший урожай.

Если на улице выпал снег, то весна будет поздней.

Если сегодня ветрено, то ожидайте обильного урожая фруктов.

Если небо облачное, то скоро ударит сильный мороз.

Что еще отмечают

Всемирный день укулеле. Его ежегодно отмечают 2 февраля, начиная с 2011 года. Этот праздник основал Майк Линч, преподаватель, который любил играть на небольшом четырехструнном инструменте.