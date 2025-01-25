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25 января 2025, 11:12
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Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле в 2025 году: подборка старинных имен

Влада Пономарева

В последние годы забытые имена успешно возрождаются. Эти варианты нередко приобретают благосклонность родителей.

Так, все чаще можно встретить детей, которые имеют необычные старинные имена. Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как звать.

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Подборка старинных мужских имен 2025 года

Филипп

Имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любитель лошадей". В древности так называли крепких и крепких мужчин, которые служили в коннице. Представители этого имени отмечаются настойчивостью, целеустремленностью и свободолюбием. Такие мужчины обладают хорошей интуицией и организаторскими способностями, что позволяют им занимать руководящие должности. Филиппы всегда окружены вниманием, поэтому к ним часто обращаются за помощью и советом.

Любомир

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто любит мир". Такие мужчины отличаются высоким уровнем интеллекта и критическим умом. Владельцы этого имени могут легко стать лидерами и организовать командную работу.

Всеволод

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, что владеет миром". Всеволоды всегда отстаивают свое мнение и не позволяют себя обидеть. Владельцы этого имени имеют сильный характер и лидерские качества, поэтому могут легко понравиться при первой встрече.

Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле / Фото Freepik

Тадей

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "похвала" или "тот, кто хвалит". Такие мужчины могут легко найти общий язык с любым человеком. Представители этого имени отмечаются выносливостью, поэтому вызывают восхищение у других. Тадеи – очень заботливые мужчины, которые никогда не откажут в помощи родным и близким.

Ярема

Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличит" или "Божья высота". Такие мужчины – очень мудрые и умные, к ним часто обращаются за советом и помощью. Представители этого имени отмечаются стремлением к независимости и свободе, они всегда готовы бороться за справедливость.

Как еще можно назвать мальчика в древнеукраинском стиле

  • Евфимий;
  • Власий;
  • Демьян;
  • Эраст;
  • Евстафий;
  • Адриан;
  • Ириней;
  • Иеремия;
  • Жадан;
  • Захар;
  • Зиновий;
  • Злат;
  • Радослав;
  • Свирид;
  • Тимофей;
  • Зорян;
  • Изидор;
  • Киян;
  • Левко;
  • Любим;
  • Маркиян;
  • Никита;
  • Радомир;
  • Сава;
  • Теодор;
  • Нестор;
  • Остап;
  • Панас;
  • Юлиан;
  • Юстин;
  • Емельян;
  • Орест.

Этот материал пригодится для будущих родителей, ожидающих появления сына. Выбирайте старинное имя из перечня и почтите украинские традиции.