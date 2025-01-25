Так, все чаще можно встретить детей, которые имеют необычные старинные имена. Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как звать.

Интересно Как красиво назвать мальчика в 2025 году: подборка необычных имен, которые понравятся

Подборка старинных мужских имен 2025 года

Филипп

Имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любитель лошадей". В древности так называли крепких и крепких мужчин, которые служили в коннице. Представители этого имени отмечаются настойчивостью, целеустремленностью и свободолюбием. Такие мужчины обладают хорошей интуицией и организаторскими способностями, что позволяют им занимать руководящие должности. Филиппы всегда окружены вниманием, поэтому к ним часто обращаются за помощью и советом.

Любомир

Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто любит мир". Такие мужчины отличаются высоким уровнем интеллекта и критическим умом. Владельцы этого имени могут легко стать лидерами и организовать командную работу.

Всеволод

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, что владеет миром". Всеволоды всегда отстаивают свое мнение и не позволяют себя обидеть. Владельцы этого имени имеют сильный характер и лидерские качества, поэтому могут легко понравиться при первой встрече.

Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле / Фото Freepik

Тадей

Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "похвала" или "тот, кто хвалит". Такие мужчины могут легко найти общий язык с любым человеком. Представители этого имени отмечаются выносливостью, поэтому вызывают восхищение у других. Тадеи – очень заботливые мужчины, которые никогда не откажут в помощи родным и близким.

Ярема

Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличит" или "Божья высота". Такие мужчины – очень мудрые и умные, к ним часто обращаются за советом и помощью. Представители этого имени отмечаются стремлением к независимости и свободе, они всегда готовы бороться за справедливость.

Как еще можно назвать мальчика в древнеукраинском стиле

Евфимий;

Власий;

Демьян;

Эраст;

Евстафий;

Адриан;

Ириней;

Иеремия;

Жадан;

Захар;

Зиновий;

Злат;

Радослав;

Свирид;

Тимофей;

Зорян;

Изидор;

Киян;

Левко;

Любим;

Маркиян;

Никита;

Радомир;

Сава;

Теодор;

Нестор;

Остап;

Панас;

Юлиан;

Юстин;

Емельян;

Орест.

Этот материал пригодится для будущих родителей, ожидающих появления сына. Выбирайте старинное имя из перечня и почтите украинские традиции.