Так, все чаще можно встретить детей, которые имеют необычные старинные имена. Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле в 2025 году – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как звать.
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Подборка старинных мужских имен 2025 года
Филипп
Имя Филипп имеет древнегреческое происхождение и означает "любитель лошадей". В древности так называли крепких и крепких мужчин, которые служили в коннице. Представители этого имени отмечаются настойчивостью, целеустремленностью и свободолюбием. Такие мужчины обладают хорошей интуицией и организаторскими способностями, что позволяют им занимать руководящие должности. Филиппы всегда окружены вниманием, поэтому к ним часто обращаются за помощью и советом.
Любомир
Это имя имеет славянское происхождение и переводится как "тот, кто любит мир". Такие мужчины отличаются высоким уровнем интеллекта и критическим умом. Владельцы этого имени могут легко стать лидерами и организовать командную работу.
Всеволод
Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, что владеет миром". Всеволоды всегда отстаивают свое мнение и не позволяют себя обидеть. Владельцы этого имени имеют сильный характер и лидерские качества, поэтому могут легко понравиться при первой встрече.
Как назвать мальчика в древнеукраинском стиле / Фото Freepik
Тадей
Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает "похвала" или "тот, кто хвалит". Такие мужчины могут легко найти общий язык с любым человеком. Представители этого имени отмечаются выносливостью, поэтому вызывают восхищение у других. Тадеи – очень заботливые мужчины, которые никогда не откажут в помощи родным и близким.
Ярема
Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличит" или "Божья высота". Такие мужчины – очень мудрые и умные, к ним часто обращаются за советом и помощью. Представители этого имени отмечаются стремлением к независимости и свободе, они всегда готовы бороться за справедливость.
Как еще можно назвать мальчика в древнеукраинском стиле
- Евфимий;
- Власий;
- Демьян;
- Эраст;
- Евстафий;
- Адриан;
- Ириней;
- Иеремия;
- Жадан;
- Захар;
- Зиновий;
- Злат;
- Радослав;
- Свирид;
- Тимофей;
- Зорян;
- Изидор;
- Киян;
- Левко;
- Любим;
- Маркиян;
- Никита;
- Радомир;
- Сава;
- Теодор;
- Нестор;
- Остап;
- Панас;
- Юлиан;
- Юстин;
- Емельян;
- Орест.
Этот материал пригодится для будущих родителей, ожидающих появления сына. Выбирайте старинное имя из перечня и почтите украинские традиции.