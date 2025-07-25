28 древнеукраинских мужских имен, которые возвращаются в моду

В Украине все больше родителей обращают внимание на старинные украинские мужские имена. Ведь они снова в моде.

Так, украинцы демонстрируют уважение к своим корням и собственным предкам. Подробнее о древнеукраинских мужских именах – рассказывает LifeStyle24. Смотрите также Несут в себе особую силу: 5 украинских имен с мощной энергетикой: 5 украинских имен с мощной энергетикой Какие старинные мужские имена возвращаются в моду? Антип – означает "упорный, крепкий".

Вакула – трактуется как "пастух".

Власий – переводится как "простой, грубоватый".

Всеволод – означает "властелин всех".

Ермак – означает "вестник народа".

Игнатий – означает "огненный, ревнивый".

Кузьма – трактуется как "украшение".

Лаврентий – трактуется как "увенчивающий лаврами".

Лука – означает "светлый, светящийся".

Луп – переводится как "волк".

Любомир – означает "тот, кто любит мир".

Мирон – трактуется как "добрый".

Митрофан – означает "тот, что имеет славную мать".

Наум – означает "утешение".

Орест – переводится как "тот, что покоряет вершины".

Панкратий – переводится как "всевластный, всемогущий".

Потап – переводится как "путешественник".

Радомир – переводится как "радостный в мире".

Ратмир – означает "воин мира".

Савва – означает "желанный".

Серафим – трактуется как "огненный, пламенный".

Светозар – трактуется как "светлый, как звезда".

Тихон – означает "приносящий счастье".

Трофим – переводится как "воспитанник".

Фома – означает "близнец".

Харитон – означает "щедрый, благодарный".

Ефим – трактуется как "благочестивый".

Яков – трактуется как "Божье произведение". Старинные мужские имена, которые снова в моде / Фото Freepik Напомним, на днях наша редакция рассказала о распространенных именах, которые ошибочно считают украинскими.