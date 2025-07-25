Укр Рус
lifestyle 24 Новости о моде и стиле жизни 28 древнеукраинских мужских имен, которые возвращаются в моду
25 июля, 11:40
2

28 древнеукраинских мужских имен, которые возвращаются в моду

Влада Пономарева
Основні тези
  • В Украине растет популярность старинных украинских мужских имен.
  • Имена имеют значение, отражающие украинские корни и культурное наследие.

В Украине все больше родителей обращают внимание на старинные украинские мужские имена. Ведь они снова в моде.

Так, украинцы демонстрируют уважение к своим корням и собственным предкам. Подробнее о древнеукраинских мужских именах – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Несут в себе особую силу: 5 украинских имен с мощной энергетикой: 5 украинских имен с мощной энергетикой

Какие старинные мужские имена возвращаются в моду?

  • Антип – означает "упорный, крепкий".
  • Вакула – трактуется как "пастух".
  • Власий – переводится как "простой, грубоватый".
  • Всеволод – означает "властелин всех".
  • Ермак – означает "вестник народа".
  • Игнатий – означает "огненный, ревнивый".
  • Кузьма – трактуется как "украшение".
  • Лаврентий – трактуется как "увенчивающий лаврами".
  • Лука – означает "светлый, светящийся".
  • Луп – переводится как "волк".
  • Любомир – означает "тот, кто любит мир".
  • Мирон – трактуется как "добрый".
  • Митрофан – означает "тот, что имеет славную мать".
  • Наум – означает "утешение".
  • Орест – переводится как "тот, что покоряет вершины".
  • Панкратий – переводится как "всевластный, всемогущий".
  • Потап – переводится как "путешественник".
  • Радомир – переводится как "радостный в мире".
  • Ратмир – означает "воин мира".
  • Савва – означает "желанный".
  • Серафим – трактуется как "огненный, пламенный".
  • Светозар – трактуется как "светлый, как звезда".
  • Тихон – означает "приносящий счастье".
  • Трофим – переводится как "воспитанник".
  • Фома – означает "близнец".
  • Харитон – означает "щедрый, благодарный".
  • Ефим – трактуется как "благочестивый".
  • Яков – трактуется как "Божье произведение".

Старинные мужские имена, которые снова в моде / Фото Freepik

Напомним, на днях наша редакция рассказала о распространенных именах, которые ошибочно считают украинскими.