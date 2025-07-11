Как в древности наши предки называли мальчиков: подборка забытых имен, которым более 1000 лет

Еще задолго до крещения Киевской Руси украинские земли уже были заселены мудрыми людьми, которые имели собственные традиции. Одним из таких обычаев было формирование особых имен.

LifeStyle24 со ссылкой на видео украинского историка Александра Алферова рассказывает о мужских именах, которыми называли мальчиков наши предки. Этот материал пригодится для будущих родителей, которые ожидают рождения сына.

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Подборка тысячелетних имен наших предков, которые давали раньше мальчикам

Что интересно, имена наших предков пока можно найти в старинных летописях. Более того, среди них невозможно увидеть вымышленные варианты, например, Солнцеслав или Пресиламудр. Однако до наших дней большинство из этих древних имен не сохранилось. Именно поэтому в современном мире эти варианты считаются особенно редкими. Среди них:

Тур;

Внизд;

Доброслав;

Славн;

Завид;

Яргун;

Чак;

Будий;

Ольбег;

Гордята;

Молобог;

Недан;

Претич;

Мирослав;

Добрыня;

Радислав;

Жирослав;

Борислав;

Путята;

Зернько;

Нездило;

Дорожай;

Вакий;

Володислав;

Яволт;

Шелф;

Домажир;

Кочкар;

Гурята;

Борко;

Дунай;

Чарг;

Вишта;

Паук;

Род;

Нажир;

Ладимир;

Доброгост;

Воротислав.

Какие старинные мужские имена возвращаются в моду

Сейчас в моду возвращаются традиционные и старинные украинские имена. Они подчеркивают принадлежность к нашему народу и имеют необычное и интересное звучание. К таким именам относятся: Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир и Олесь. Считалось, что эти имена способны принести своему владельцу счастливую судьбу.