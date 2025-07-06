Снова в тренде: 6 старинных мужских украинских имен, которые возвращаются в моду
- Старинные украинские имена, такие как Мирослав, Тарас, Марко, Зореслав, Любомир, и Олесь, возвращаются в моду.
- Эти имена имеют разное происхождение и значение, что подчеркивают национальную идентичность и имеют положительные ассоциации.
Для родителей крайне важно и ответственно выбрать имя для своего ребенка. Чтобы оно было не только красивым, но актуальным и принесло малышу счастливую судьбу.
Сейчас в моду возвращаются традиционные и старинные украинские имена. Они подчеркивают принадлежность к нашему народу и имеют необычное и интересное звучание. LifeStyle 24 расскажет, что означают древние имена, которые снова становятся популярными.
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Мирослав
Славянское имя означает "мирный" и "славный", поэтому его объясняют по-разному: или "миролюбивый", или "славный", "известный добрыми делами". Мальчику, имеющему это имя, свойственна честность, доброта и взвешенность.
Тарас
Это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "волновать". По непроверенной версии, другим значением имени является "бунтовщик". В Украине это имя стало распространенным благодаря Тарасу Шевченко.
Марко
Это христианское мужское имя, имеющее итальянские и латинские корни, раньше было очень популярным. Теперь оно снова часто встречается, в частности, его сокращенный вариант – Марк.
Зореслав
Старинное имя означает "тот, кто славит звезду". Оно имеет положительное значение и символизирует свет и надежду. Имя было распространенным в западных областях Украины, а теперь оно снова стало модным среди родителей.
Любомир
Это имя славянского происхождения происходит от двух слов – "любовь" и "мир". Оно символизирует гармонию, добро и желание помогать другим.
Олесь
Это имя было уменьшительной формой имен Александр или Алексей, но со временем оно стало самостоятельным именем. Его значение связано с силой, мужеством и выносливостью.
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