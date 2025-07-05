Поэтому, сегодня на улицах украинских городов все чаще можно встретить не Маричку и Софию, а Юстину, Меланию или даже Квитославу. Lifestyle 24 собрал подборку из семи древних женских имен, которые снова в моде, и рассказал о них подробнее – далее в материале.

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Юстина (Устина)

Это имя латинского согласования, которое возникло на основе мужского имени Юстин. Оно переводится как "справедливая" и символизирует равновесие, честность и внутреннее достоинство.

Евдокия

В народе также известна как Дуня. Имя с византийской историей и греческим происхождением. В различных толкованиях оно означает "имеющая добрую славу", "благословенная" или "милостивая".

Стефания

Имя греческого происхождения, как женский аналог имени Стефан. Оно часто ассоциируется с сильной натурой, уверенной в себе и амбициозной. Такая женщина будто воплощает "венец творения".

Параскева (Параска)

Еще одно имя из греческого мира, в буквальном переводе означает "пятница" или "день перед праздником". Так звали одну из самых почитаемых христианских мучениц. В народные Параскева-Пятница была покровительницей женщин, торговли, рукоделия и семейного достатка.

Мирослава

Славянское имя, которое употреблялось еще со времен Киевской Руси. Оно сочетает в себе два важных понятия: мир и славу. В переводе его можно трактовать как "та, что прославляет мир" или "известная своим миролюбием".

Квитослава

Редкое славянское имя, образовано из слов "цветок" и "слава", поэтому может означать как "та, что славится красотой", так и "цветущее величие". Идеальный выбор для тех, кто ищет нежное и одновременно сильное имя.

Мелания

В народе девушек с таким именем зовут Мелашка или Маланка. Оно происходит из греческого языка и означает "темная" или "черная". В Украине имя приобрело особое звучание благодаря празднику Маланки – яркому зимнему обряду с песнями, танцами и переодеваниями перед Щедрым вечером, сохранившемуся еще с дохристианских времен.

Заметим, что накануне наша редакция также писала о тысячелетних украинских именах, которые почти исчезли.