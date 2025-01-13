Протоиерей ПЦУ объяснил, почему украинцам не стоит праздновать Старый Новый год

После того как Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, многие украинцы перестали праздновать Старый Новый год. Традиционно он приходится на ночь с 13 на 14 января.

Ранее в эти даты в Украине был и праздник Василия и Меланки, однако после перехода на новый календарь его празднуют 31 декабря и 1 января. Протоиерей Православной церкви Украины отец Михаил Омельян рассказал для издания УНИАН, почему украинцам не стоит отмечать Старый Новый год, передает 24 Канал.

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На праздник Василия и Меланки украинцы ходят щедровать и посевать, а также придерживаются многих других обычаев. Поскольку по новоюлианскому календарю его дата изменилась, Старый Новый год потерял много традиций.

Почему же украинцам стоит отказаться от празднования Старого Нового года? Дело в том, что этот праздник был присущ Российской империи. Он не связан с украинским церковным календарем и нашими традициями.

После начала полномасштабного вторжения украинцы начали отказываться от всего российского, что нам навязывали годами. Поэтому это еще один шаг, чтобы как можно дальше отдалиться от России. Михаил Омельян подчеркнул – согласно церковному календарю, Новый год отмечают 1 сентября, а согласно светскому календарю – 1 января.

Праздник 14 января появился тогда, когда российский император Петр I приказал перенести празднование Нового года с 1 сентября на 1 января в 1699-1700 годах, однако это по юлианскому календарю. Так, Старый Новый год приходился на 14 января. В Российской империи Новый год отмечали в эту дату до 1917 года.

Стоит отметить, что о Старом Новом годе не упоминается и в украинском фольклоре.