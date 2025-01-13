Раніше у ці дати в Україні було й свято Василя і Меланки, однак після переходу на новий календар його святкують 31 грудня та 1 січня. Протоієрей Православної церкви України отець Михайло Омельян розповів для видання УНІАН, чому українцям не варто відзначати Старий Новий рік, передає 24 Канал.

До речі Що категорично не можна робити у Старий Новий рік: важливі заборони свята

На свято Василя і Меланки українці ходять щедрувати й посівати, а також дотримуються багатьох інших звичаїв. Оскільки за новоюліанським календарем його дата змінилася, Старий Новий рік втратив багато традицій.

Чому ж українцям варто відмовитися від святкування Старого Нового року? Річ у тім, що це свято було притаманне Російській імперії. Воно не пов'язане з українським церковним календарем та нашими традиціями.

Після початку повномасштабного вторгнення українці почали відмовлятися від всього російського, що нам нав'язували роками. Тож це ще один крок, аби якнайдалі віддалитися від Росії. Михайло Омельян підкреслив – згідно з церковним календарем, Новий рік відзначають 1 вересня, а згідно зі світським календарем – 1 січня.

Свято 14 січня з'явилося тоді, коли російський імператор Петро I наказав перенести святкування Нового року з 1 вересня на 1 січня у 1699-1700 роках, однак це за юліанським календарем. Так, Старий Новий рік припадав на 14 січня. У Російській імперії Новий рік відзначали у цю дату до 1917 року.

Варто зазначити, що про Старий Новий рік не згадується й в українському фольклорі.