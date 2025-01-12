У цей день діють певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати негаразди й невдачі. Що не можна робити у Старий Новий рік – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Старий Новий рік

У народі вірять, що першим до оселі повинен зайти чоловік. Вважається, що він принесе у дім щастя, добробут і успіх. Водночас жінкам і дівчатам категорично заборонено посівати у цей день, оскільки це, за народними повір'ями, мають робити лише хлопці. Крім цього, посівальників варто впустити в дім та нагородити грошима чи солодощами, щоб не відвернути від себе удачу. Також не слід прибирати зерно, яке розсипали хлопці, з підлоги до заходу Сонця, щоб не винести з оселі добробут.

У цей день також не рекомендується віддавати борги, щоб не накликати матеріальні труднощі. До того ж варто утриматися від прибирання та рукоділля, адже існує високий ризик привабити негативну енергію в дім. Важливо також не рахувати дрібні монети у Старий Новий рік, бо тоді проведете 365 днів у боргах, та не виносити сміття з будинку ввечері, щоб не позбутися сімейного щастя.

Старий Новий рік 2025 / Фото Freepik

Традиції Старого Нового року

Традиції Старого Нового року тісно переплітаються зі звичаями Щедрого вечора та Святого Василя. У цей день господарі накривають багатий стіл із кутею, пирогами та м'ясними стравами, а молодь ходить від хати до хати з "Маланкою" – веселим дійством із перевдяганнями, піснями та жартами.

Хлопці зазвичай йдуть посівати оселі зерном, співаючи засівалки та бажаючи добробуту, за що отримують частування або гроші.

Водночас молоді дівчата збираються ворожити на свою долю. Вони проводять обряди за допомогою свічок, зерна та води, щоб дізнатися більше про свого майбутнього чоловіка.