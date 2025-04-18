Какой церковный праздник в пятницу, 18 апреля: почему сегодня нельзя стричь волосы и ногти
- 18 апреля отмечают Страстную пятницу, связанную с событиями смерти Иисуса Христа.
- Сегодня также празднуют День памятников истории и культуры Украины.
18 апреля верующие отмечают Страстную пятницу. Христиане вспоминают важные события связанные со смертью Иисуса Христа.
В этот день наши предки открывали окна, чтобы впустить в дом теплый воздух. О запретах и приметах на 18 апреля – рассказывает LifeStyle24.
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Страстная пятница
В тот день Сын Божий нес на себе крест, на котором его впоследствии распяли на горе Голгофе, возле Иерусалима. Иисуса Христа похоронили Его ученики – Иосиф и Никидим. Сначала мужчины завернули тело Спасителя в плащаницу, а затем перенесли в пещеру, вход в которую закрыли большим камнем. Правитель Иудеи Понтий Пилат сказал римским солдатам охранять место захоронения Иисуса, ведь помнил, что Господь говорил о Воскресении.
Что нельзя делать
- Не стоит есть, пока не вынесут Плащаницу в церквях.
- Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
- Не следует развлекаться и веселиться.
Народные приметы
- Если в Страстную пятницу пойдет дождь, то такая же погода будет и весной.
- Если на улице пасмурная погода, то огород будет в сорняках.
- Если сегодня посадить дерево или посеять культуры, то в этом году будет неурожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то летом стоит ожидать обильного урожая.
Что еще отмечают
День памятников истории и культуры Украины. Его ежегодно отмечают 18 апреля. Этот праздник установили в 1999 году Указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Главная цель – сохранить и почтить культурное и историческое наследие страны.