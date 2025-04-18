В этот день верующие должны посвятить время молитвы и тишины и отказаться от пищи, пока в храмах не вынесут Плащаницу – изображение Сына Божьего. Что нельзя делать в Страстную пятницу – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты, потому что до сих пор продолжается Великий пост.
  • Нельзя потреблять пищу, пока не вынесут Плащаницу.
  • Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
  • Не стоит заниматься любыми домашними делами, в частности стиркой и уборкой.
  • Не следует рубить дрова и пользоваться топором.
  • Нельзя брать в руки острые предметы.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Не стоит пить алкогольные напитки.
  • Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
  • Нельзя ссориться и спорить с близкими.
  • Не рекомендуется развлекаться, веселиться и устраивать громкие празднования.

Страстная пятницаСтрастная пятница 2025 / Фото Freepik

Народные приметы Страстной пятницы

  • Если сегодня посадить дерево или посеять культуры, то в этом году будет неурожай.
  • Если на небе хорошо видны звезды, то летом стоит ожидать обильного урожая.
  • Если в Страстную пятницу пойдет дождь, то такая же погода будет и весной.
  • Если на улице пасмурная погода, то огород будет в сорняках.
  • Если услышите гром в Страстную пятницу, то ожидайте хороший урожай зерновых.
  • Если сегодня пренебрежительно относиться к земле, то святые отвернутся от вас на весь год.
  • Если в Страстную пятницу радоваться и веселиться, то тогда год пройдет в слезах и страданиях.
  • Если сегодня освятить кольцо в церкви, то украшение защитит от всех болезней.