У цей день віряни мають присвятити час молитви й тиші та відмовитися від їжі, поки в храмах не винесуть Плащаницю – зображення Сина Божого. Що не можна робити у Страсну п'ятницю – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Страсну п'ятницю

  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не слід їсти рибу, м'ясо, яйця та молочні продукти, бо досі триває Великий піст.
  • Не можна споживати їжу, поки не винесуть Плащаницю.
  • Не рекомендується стригти волосся та нігті.
  • Не варто займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
  • Не слід рубати дрова та користуватися сокирою.
  • Не можна брати в руки гострі предмети.
  • Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не варто пити алкогольні напої.
  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
  • Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
  • Не рекомендується розважатися, веселитися та влаштовувати гучні святкування.

Страсна п'ятницяСтрасна п'ятниця 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети Страсної п'ятниці

  • Якщо сьогодні посадити дерево або посіяти культури, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо на небі добре видно зорі, то влітку варто очікувати рясного врожаю.
  • Якщо у Страсну п'ятницю піде дощ, то така ж погода буде і навесні.
  • Якщо надворі похмура погода, то город буде в бур'янах.
  • Якщо почуєте грім у Страсну п'ятницю, то очікуйте на гарний врожай зернових.
  • Якщо сьогодні зневажливо ставитися до землі, то святі відвернуться від вас на весь рік.
  • Якщо у Страсну п'ятницю радіти та веселитися, то тоді рік пройде в сльозах і стражданнях.
  • Якщо сьогодні освятити каблучку в церкві, то прикраса захистить від усіх хвороб.