У цей день віряни мають присвятити час молитви й тиші та відмовитися від їжі, поки в храмах не винесуть Плащаницю – зображення Сина Божого. Що не можна робити у Страсну п'ятницю – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Страсну п'ятницю

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід їсти рибу, м'ясо, яйця та молочні продукти, бо досі триває Великий піст.

Не можна споживати їжу, поки не винесуть Плащаницю.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не варто займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.

Не слід рубати дрова та користуватися сокирою.

Не можна брати в руки гострі предмети.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не варто пити алкогольні напої.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується розважатися, веселитися та влаштовувати гучні святкування.

Страсна п'ятниця 2025 / Фото Freepik

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