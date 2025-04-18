В этот день наши предки открывали окна, чтобы впустить в дом теплый воздух. О запретах и приметах на 18 апреля – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Что нельзя делать в Страстную пятницу 2025: главные запреты этого дня

Страстная пятница

В тот день Сын Божий нес на себе крест, на котором его впоследствии распяли на горе Голгофе, возле Иерусалима. Иисуса Христа похоронили Его ученики – Иосиф и Никидим. Сначала мужчины завернули тело Спасителя в плащаницу, а затем перенесли в пещеру, вход в которую закрыли большим камнем. Правитель Иудеи Понтий Пилат сказал римским солдатам охранять место захоронения Иисуса, ведь помнил, что Господь говорил о Воскресении.

Что нельзя делать

Не стоит есть, пока не вынесут Плащаницу в церквях.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.

Не следует развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если в Страстную пятницу пойдет дождь, то такая же погода будет и весной.

Если на улице пасмурная погода, то огород будет в сорняках.

Если сегодня посадить дерево или посеять культуры, то в этом году будет неурожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то летом стоит ожидать обильного урожая.

Что еще отмечают

День памятников истории и культуры Украины. Его ежегодно отмечают 18 апреля. Этот праздник установили в 1999 году Указом второго президента Украины Леонида Кучмы. Главная цель – сохранить и почтить культурное и историческое наследие страны.