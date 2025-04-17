Что нельзя делать в Страстную пятницу 2025: главные запреты этого дня

Уже завтра, 18 апреля, верующие будут отмечать Страстную пятницу. Именно в этот день Иисуса Христа распяли на кресте.

В Страстную пятницу важно соблюдать некоторые запреты, чтобы почтить мученическую смерть Сына Божьего. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Страстная пятница 2025: история праздника

По Евангелию, в тот день Иисуса Христа осудили на смерть, а именно на распятие. Этот приговор вынес иудейский правитель Понтий Пилат. Сын Божий самостоятельно нес свой крест на гору Голгофа, где Его распяли между двумя преступниками. Христос претерпел страшные муки, ведь каждой частью тела чувствовал боль и жажду. Но даже в момент наибольшего страдания Иисус молился за своих палачей, говоря: "Отче, прости им, потому что не знают, что делают".

После Его смерти двое учеников, Иосиф и Никодим, решили похоронить Спасителя. Они обернули тело в плащаницу и положили в пещеру, вход в которую закрыли большим камнем.

Страстная пятница 2025 / Фото Freepik

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2025 года

В этот день запрещено заниматься домашними делами, в частности уборкой и стиркой. Также следует отказаться от рукоделия в Страстную пятницу и не вышивать, вязать или шить, вместо этого стоит посвятить время тишине.

В то же время христианам нельзя выполнять любую тяжелую физическую работу. Ведь ее следовало завершить еще в Чистый четверг, накануне Страстной пятницы. Кроме этого, верующим не разрешается потреблять пищу, пока в церквях не вынесут Плащаницу – изображение Иисуса Христа. В частности, это касается алкоголя, который также нельзя пить в этот день.

Также не рекомендуется брать в руки острые предметы и стричь себе волосы или ногти. Дело в том, что существует высокий риск привлечь несчастье или сократить продолжительность собственной жизни. Важно отметить, что верующим следует воздержаться от любого веселья и развлечений, а вместо этого провести эту пятницу за молитвой.