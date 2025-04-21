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lifestyle 24 Традиции Что нельзя делать в первую неделю после Пасхи: точный ответ
21 апреля, 12:00
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Что нельзя делать в первую неделю после Пасхи: точный ответ

Марта Гнат
Основні тези
  • В Светлую неделю запрещено скорбеть по умершим, проводить панихиды, венчания, выполнять тяжелый физический труд, стирать, подметать пол, ругаться и соблюдать пост.
  • Рекомендуется улыбаться, радоваться жизни, отдыхать, ходить в гости, обмениваться пожеланиями, дарить символические подарки, петь гаивки, молиться и делать добрые дела.

С сегодняшнего дня, 21 апреля, началась Светлая неделя. Она продлится семь дней, а это значит, что есть определенные запреты, которых следует придерживаться, чтобы не нарушить заведенных традиций.

Интересно, что Светлую неделю еще называют Светлая седмица. Она символизирует начало весеннего возрождения и обновленной жизни. Поэтому стоит придерживаться определенных запретов, пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Светлую неделю

  • Нельзя скорбеть по умершим и проводить панихиды.
  • Нельзя проводить обряды венчания, однако обряд крещения проводить можно.
  • Стоит воздержаться от будничных дел, особенно от тяжелого физического труда.
  • Не следует в течение семи дней заниматься рукоделием, стирать вещи, подметать пол, ругаться или ссориться.
  • Нельзя придерживаться поста, ведь это называют нарушением, которое может быть наказано Господом. Однако переедать также не стоит, потому что это считается плохой приметой.

Что нельзя делать в Светлую неделю / Фото Freepik

Что можно делать в первую неделю после Пасхи

Считается, что в этот период надо улыбаться, радоваться жизни, больше отдыхать. Самое важное, на что надо обратить внимание, так это то, что надо отгонять от себя плохие мысли, а вспоминать приятные моменты.

Также принято ходить в гости к родственникам и друзьям, обмениваться пожеланиями и дарить друг другу символические подарки в виде пасхальных яиц или паски.

Можно петь гаивки, надо больше молиться и делать добрые дела.

Предлагаем подборку украинских гаивок для детей и взрослых, которые помогут поддержать давние традиции.