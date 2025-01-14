14 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать новые дела

14 января 2025, 07:00
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Автор: Влада Пономарева

14 января верующие чтят память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Сегодня также в некоторых странах отмечают Старый Новый год.

В этот день наши предки одевались в новую одежду и ухаживали за скотом. О запретах и приметах 14 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святой равноапостольной Нины

Она родилась в богатой семье в Каппадокии. С самого детства девушка интересовалась идеями христианства. Однажды Нине приснилась Дева Мария, которая вручила ей крест из виноградной лозы и сказала отправляться в Грузию. Девушка через некоторое время поехала в эту страну, где начала заниматься распространением христианства среди народа. Нина неоднократно исцеляла людей от болезней и много проповедовала. Благодаря деятельности святой в Грузии построили первый христианский храм, а впоследствии эта вера окончательно утвердилась в государстве.

Что нельзя делать

  • Не стоит желать другим зла.
  • Не следует начинать новые дела, потому что существует высокий риск неудачи.
  • Не рекомендуется резать домашний скот и птицу.
  • Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы: народные приметы

  • Если на улице ветрено, то в этом году часто будет дождь.
  • Если утром услышите пение петуха, то весна придет рано.
  • Если небо облачное, то ожидайте снега.
  • Если на улице мороз, то совсем скоро наступит потепление.

Что еще отмечают

Старый Новый год. Это праздник, который возник вследствие разногласий между юлианским и григорианским календарями. Старый Новый год отмечает все меньше людей, поскольку граждане отходят от советских традиций. Обычаи праздника переплетаются со Щедрым вечером и Святым Василием.