14 января – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя начинать новые дела

14 января верующие чтят память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Сегодня также в некоторых странах отмечают Старый Новый год.

В этот день наши предки одевались в новую одежду и ухаживали за скотом. О запретах и приметах 14 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святой равноапостольной Нины

Она родилась в богатой семье в Каппадокии. С самого детства девушка интересовалась идеями христианства. Однажды Нине приснилась Дева Мария, которая вручила ей крест из виноградной лозы и сказала отправляться в Грузию. Девушка через некоторое время поехала в эту страну, где начала заниматься распространением христианства среди народа. Нина неоднократно исцеляла людей от болезней и много проповедовала. Благодаря деятельности святой в Грузии построили первый христианский храм, а впоследствии эта вера окончательно утвердилась в государстве.

Что нельзя делать

Не стоит желать другим зла.

Не следует начинать новые дела, потому что существует высокий риск неудачи.

Не рекомендуется резать домашний скот и птицу.

Нельзя ссориться и спорить с родными.

Народные приметы: народные приметы

Если на улице ветрено, то в этом году часто будет дождь.

Если утром услышите пение петуха, то весна придет рано.

Если небо облачное, то ожидайте снега.

Если на улице мороз, то совсем скоро наступит потепление.

Что еще отмечают

Старый Новый год. Это праздник, который возник вследствие разногласий между юлианским и григорианским календарями. Старый Новый год отмечает все меньше людей, поскольку граждане отходят от советских традиций. Обычаи праздника переплетаются со Щедрым вечером и Святым Василием.