В этот день наши предки одевались в новую одежду и ухаживали за скотом. О запретах и приметах 14 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.
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День памяти святой равноапостольной Нины
Она родилась в богатой семье в Каппадокии. С самого детства девушка интересовалась идеями христианства. Однажды Нине приснилась Дева Мария, которая вручила ей крест из виноградной лозы и сказала отправляться в Грузию. Девушка через некоторое время поехала в эту страну, где начала заниматься распространением христианства среди народа. Нина неоднократно исцеляла людей от болезней и много проповедовала. Благодаря деятельности святой в Грузии построили первый христианский храм, а впоследствии эта вера окончательно утвердилась в государстве.
Что нельзя делать
- Не стоит желать другим зла.
- Не следует начинать новые дела, потому что существует высокий риск неудачи.
- Не рекомендуется резать домашний скот и птицу.
- Нельзя ссориться и спорить с родными.
Народные приметы: народные приметы
- Если на улице ветрено, то в этом году часто будет дождь.
- Если утром услышите пение петуха, то весна придет рано.
- Если небо облачное, то ожидайте снега.
- Если на улице мороз, то совсем скоро наступит потепление.
Что еще отмечают
Старый Новый год. Это праздник, который возник вследствие разногласий между юлианским и григорианским календарями. Старый Новый год отмечает все меньше людей, поскольку граждане отходят от советских традиций. Обычаи праздника переплетаются со Щедрым вечером и Святым Василием.