Когда украинцы будут отмечать Святвечер в 2025 году по новому церковному календарю

На Святвечер семьи традиционно собираются за столом и начинают ужинать после появления первой звезды на небе. Кроме этого, верующие вспоминают библейские события, предшествовавшие рождению Иисуса Христа.

Когда украинцы будут отмечать Святвечер в 2025 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православную Церковь Украины.

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Когда будет Святвечер в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней назад.

С тех пор Святвечер начали отмечать 24 декабря. Впрочем, некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому празднуют канун Рождества 6 января.

Святвечер 2025 / Фото Pinterest

Святвечер: история и традиции праздника

По преданию, Дева Мария и ее муж Иосиф жили во времена правления царя Ирода. Император приказал найти и убить всех новорожденных малышей, потому что узнал о приходе Мессии. Супругам пришлось бежать, чтобы сохранить жизнь своему ребенку. Они провели ночь в хлеву для овец в Вифлееме. Там Мария родила Иисуса Христа. После того как Сын Божий появился на свет, на небе засияла яркая звезда. Благодаря этому волхвы узнали, где находится Иисус. Они поднесли Ему свои дары – золото, ладан и смирну.

Традиционно на Святвечер люди собираются семьями за столом, на котором стоят 12 постных блюд, среди которых кутья, узвар, грибы, пампушки, рыба, вареники, голубцы и другие. Они символизируют апостолов Иисуса Христа.

Перед началом ужина хозяин дома заносит в дом Дидуха, который считается символом украинского Рождества. Поужинав, украинцы начинают колядовать, поздравляя друг друга с праздником рождения Иисуса Христа.