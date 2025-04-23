Когда будем праздновать Троицу в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Троица – один из древнейших и важнейших праздников в церковном календаре. Этот день символизирует Сошествие Всевышнего в трех ролях как Святой Троицы, в частности, в образе Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

В этот праздник люди идут в храмы, где проводится праздничная литургия. Кроме этого, верующие украшают дома душистой травой и развешивают зелень на окнах и дверях. Предки верили, что это поможет привлечь здоровье и благополучие в дом, рассказывает LifeStyle24.

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Троица 2025: история праздника

На 50-й день после Воскресения Иисуса Христа апостолы собрались в Иерусалиме. В этот момент на учеников Сына Божьего сошел Святой Дух в образе пламенных языков. После этого апостолы получили возможность говорить на разных языках, что позволило проповедовать Слово Божье во всем мире.

Шум привлек внимание горожан, которые захотели узнать его причину. Тогда ученики Христа вышли к народу и рассказали о важном событии. В тот день многие люди уверовали в Иисуса.

Троица 2025 / Фото Pinterest

Когда будет Троица в 2025 году

Троица преимущественно выпадает на летние месяцы, но ежегодно празднуется в разные дни. Пятидесятница – переходный церковный праздник, поэтому дата, когда ее отмечают, каждый раз меняется.

Расчет точного дня проведения Зеленых праздников зависит от Пасхи, которую празднуют по-разному. Воскресение Господне обязательно отмечается в воскресенье, поэтому и Троица обычно выпадает на этот день. Именно от даты проведения Пасхи будут считать 50 дней, последний из которых и будет Троицей.

В 2025 году католики и православные верующие впервые за долгое время вместе отметили Воскресение Христово – 20 апреля. Поэтому христиане будут праздновать Троицу – 8 июня, на 50-й день после Пасхи.