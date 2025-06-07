Сегодня – Троицкая поминальная суббота 2025: строгие запреты этого дня

Троицкая поминальная суббота – день, когда христиане чтят память умерших родных и близких. В этом году ее отмечают 7 июня.

Этот день ежегодно приходится на субботу, за день до Троицы. Подробнее о запретах – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Троицкую поминальную субботу 2025 года

Не стоит устраивать громкие празднования.

Не следует громко слушать музыку, петь, веселиться или развлекаться.

Нельзя проводить застолья на кладбище, особенно возле самих могил.

Не рекомендуется приносить в храм мясные блюда и алкогольные напитки.

Не стоит ругаться, ссориться, оскорблять кого-то или распространять сплетни.

Не следует вспоминать плохие поступки или недостатки покойных родственников.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Троицкая поминальная суббота 2025 / Фото Freepik

Традиции Троицкой поминальной субботы

Обычно этот день для христиан начинается с посещения храма, где проходят богослужения. Именно там верующие ставят свечи за души умерших родных, оставляют записки за упокой и заказывают сорокоуст – поминовение в течение 40 дней. Также в церковь можно принести хлеб, крупы, масло, сладости, но ни в коем случае не стоит брать с собой алкоголь.

После завершения литургии семьи направляются на кладбище, где устраивают поминальный обед. На столе могут стоять разнообразные блюда, среди которых блины, пироги или кутя. Кроме этого, хозяйкам следует приготовить то, что любили есть усопшие родственники.

К тому же в этот день принято заниматься благотворительностью. В частности, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто нуждается в любви и заботе.