Цей день щорічно припадає на суботу, за день до Трійці. Детальніше про заборони – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Троїцьку поминальну суботу 2025

Не варто влаштовувати гучні святкування.

Не слід голосно слухати музику, співати, веселитися чи розважатися.

Не можна проводити застілля на кладовищі, особливо біля самих могил.

Не рекомендується приносити до храму м'ясні страви та алкогольні напої.

Не варто лаятися, сваритися, ображати когось або поширювати плітки.

Не слід згадувати погані вчинки чи недоліки покійних родичів.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Троїцька поминальна субота 2025 / Фото Freepik

Традиції Троїцької поминальної суботи

Зазвичай цей день для християн розпочинається з відвідування храму, де відбуваються богослужіння. Саме там віряни ставлять свічки за душі померлих рідних, залишають записки за упокій і замовляють сорокоуст – поминання протягом 40 днів. Також до церкви можна принести хліб, крупи, олію, солодощі, але в жодному разі не варто брати з собою алкоголь.

Після завершення літургії родини прямують на кладовище, де влаштовують поминальний обід. На столі можуть стояти різноманітні страви, серед яких млинці, пироги або кутя. Крім цього, господиням слід приготувати те, що любили їсти покійні родичі.

До того ж у цей день заведено займатися благодійністю. Зокрема, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто потребує любові й турботи.