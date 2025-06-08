5 украинских фамилий, которые имеют еврейские корни: проверьте свою в списке

В Украине многие люди имеют фамилии еврейского происхождения, даже не подозревая об их глубоких корнях. Эти родовые имена нельзя назвать достаточно распространенными среди украинцев.

Большинство фамилий может указывать на род деятельности, черты характера или профессию предков. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий еврейского происхождения

Зельман

В древности эта фамилия принадлежала представителям духовенства. Таким родовым именем могут похвастаться 345 украинцев, которые в основном живут во Львовской области. Стоит отметить, что фамилия Зельман упоминается среди репрессированных.

Габинет

Такое родовое имя давали людям, которые предоставляли церковные помещения в аренду. В Украине сейчас проживают 267 владельцев этой фамилии. В основном они живут в Черновицкой области. Известно, что это родовое имя упоминается среди репрессированных.

Абрамович

Это патронимическая фамилия, поскольку образовано от имени или прозвища отца. Сейчас известно о 1807 украинцах, которые имеют это родовое имя. Они преимущественно проживают на Западе Украины. Что интересно, эта фамилия упоминается среди шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства и купечества.

Еврейское происхождение / Фото Freepik

Давидович

Это родовое имя можно назвать патронимическим, ведь его сформировали от имени родственников по отцовской линии. В современном мире насчитывается 1436 носителей такой фамилии, которые преимущественно живут во Львовской и Волынской областях. Такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 и 1571 годы.

Рабинович

Фамилия Рабинович тоже является патронимической. В Украине живут 253 человека, которые имеют это родовое имя. Такую фамилию чаще всего можно услышать в Киеве. Также известно, что это родовое имя упоминается среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых редких украинских фамилиях.