Эти 17 украинских фамилий принадлежали только соблазнителям: проверьте свою в списке

Наши предки часто образовывали фамилии, которые указывали на характер или поведение человека. Нередко можно было услышать родовые имена, которые давали только тем, кто любил соблазнять.

Такие фамилии могли многое рассказать об образе жизни своего владельца. Подробнее об этих родовых именах – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

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Подборка фамилий, которые давали соблазнителям

Романтический характер своих носителей подчеркивают фамилии: Любимов, Любимова и Залицяйло. В древности такие родовые имена давали людям, которые умели находить общий язык с противоположным полом и почти не скрывали своей привязанности. В современном мире эти фамилии встречаются у 878 украинцев, которые преимущественно живут в Киеве и Одессе.

В то же время родовые имена Кохан, Коханюк, Коханевич и Коханец традиционно давали тем, кто отличался галантностью и имел талант к флирту. В Украине их носителей насчитывают около 8 тысяч человек, а больше всего – в Киеве, Харькове и Львове.

К тому же предки формировали фамилии, учитывая то, или легкомысленно человек относится к отношениям. Именно поэтому раньше можно было часто услышать родовые имена Бабий и Бабийчук. Они, вероятно, появились как прозвища для мужчин, которые не очень серьезно относились к отношениям и легко теряли свой интерес к женщинам. В Украине сейчас известно о более 18 тысяч человек, которые могут похвастаться этими фамилиями.

Фамилии, которые принадлежали соблазнителям / Фото Freepik

Какие еще фамилии давали соблазнителям

Что интересно, предки нередко подчеркивали внешнюю привлекательность, манеры или даже хитрость владельца с помощью родовых имен. Эти фамилии не считаются популярными в Украине, но все же их можно иногда услышать. К таким родовым именам относятся: Жеребецкая, Жеребец, Огир, Распутный, Греховодова, Потипака, Паплюга и Кокоткина.