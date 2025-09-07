В Украине до сих пор можно услышать фамилии, напоминающие о казацкой эпохе. Они происходят от военных чинов, должностей или названий подразделений.

О том, какие украинские фамилии имеют казацкие корни – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии". Какие украинские фамилии имеют казацкие корни? Джура – в казацкие времена такую фамилию имели молодые помощники казака или старшины, которые учились военному делу. В Украине пока известно о 1486 носителях этого родового имени.

Компаниец – происходит от слова "компанейцы". Именно так называли казаков отдельных наемных полков, служивших в войске. Что интересно, сейчас в Украине проживают 4848 человек с этой фамилией.

Куренной – такое родовое имя принадлежало выборным руководителям куреня в Сечи, то есть подразделения казацкого войска. 1995 украинцев могут похвастаться этой фамилией.

Отаманенко – образовано от слова "атаман", что означало "руководитель войска". Эта фамилия считается редкой, ведь насчитывается всего 7 его владельцев, проживающих в Украине.

Сердюк – наемные военные, служившие в гетманских войсках в специальных полках. 26 035 человек имеют такую фамилию.

Сотник – эту фамилию имели только командиры 100 человек. Только 3062 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.

Хорунжий – такое родовое имя имели только казаки, которые отвечали за флаг, который еще называли хоругвью. В современном мире известно о 822 представителях этой фамилии в Украине.

Чотар – фамилия образована от слова "чота", которое означает "небольшое подразделение войска". 51 носитель этого родового имени живет в Украине. Фамилии с казацкими корнями / Фото Freepik Какие шуточные фамилии принадлежали казакам? Недайкаша – считается самым редким в этой подборке, потому что известно лишь о 8 его носителях.

Непийвода – 1107 представителей этой фамилии живут в Украине.

Перебийнис – известно о 1194 носителях такого родового имени.

Паливода – 1633 владельца этой фамилии.

Нагнибида – насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.

Убийвовк – 183 представителя такой фамилии сейчас проживают в Украине.

Хропач – известно о 104 носителях этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.

Дримайло – насчитывается 30 владельцев такого родового имени.

Сопель – им может похвастаться 151 украинец.

Слинюк – 98 человек имеют такую фамилию.

Неижборщ – 20 граждан Украины с этим родовым именем.