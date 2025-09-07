О том, какие украинские фамилии имеют казацкие корни – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".

Какие украинские фамилии имеют казацкие корни?

  • Джура – в казацкие времена такую фамилию имели молодые помощники казака или старшины, которые учились военному делу. В Украине пока известно о 1486 носителях этого родового имени.
  • Компаниец – происходит от слова "компанейцы". Именно так называли казаков отдельных наемных полков, служивших в войске. Что интересно, сейчас в Украине проживают 4848 человек с этой фамилией.
  • Куренной – такое родовое имя принадлежало выборным руководителям куреня в Сечи, то есть подразделения казацкого войска. 1995 украинцев могут похвастаться этой фамилией.
  • Отаманенко – образовано от слова "атаман", что означало "руководитель войска". Эта фамилия считается редкой, ведь насчитывается всего 7 его владельцев, проживающих в Украине.
  • Сердюк – наемные военные, служившие в гетманских войсках в специальных полках. 26 035 человек имеют такую фамилию.
  • Сотник – эту фамилию имели только командиры 100 человек. Только 3062 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.
  • Хорунжий – такое родовое имя имели только казаки, которые отвечали за флаг, который еще называли хоругвью. В современном мире известно о 822 представителях этой фамилии в Украине.
  • Чотар – фамилия образована от слова "чота", которое означает "небольшое подразделение войска". 51 носитель этого родового имени живет в Украине.

Фамилии с казацкими корнями Фамилии с казацкими корнями / Фото Freepik

Какие шуточные фамилии принадлежали казакам?

  • Недайкаша – считается самым редким в этой подборке, потому что известно лишь о 8 его носителях.
  • Непийвода – 1107 представителей этой фамилии живут в Украине.
  • Перебийнис – известно о 1194 носителях такого родового имени.
  • Паливода – 1633 владельца этой фамилии.
  • Нагнибида – насчитывается 495 украинцев с таким родовым именем.
  • Убийвовк – 183 представителя такой фамилии сейчас проживают в Украине.
  • Хропач – известно о 104 носителях этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.
  • Дримайло – насчитывается 30 владельцев такого родового имени.
  • Сопель – им может похвастаться 151 украинец.
  • Слинюк – 98 человек имеют такую фамилию.
  • Неижборщ – 20 граждан Украины с этим родовым именем.