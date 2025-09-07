В Україні досі можна почути прізвища, що нагадують про козацьку добу. Вони походять від військових чинів, посад чи назв підрозділів.

Про те, які українські прізвища мають козацьке коріння – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища". Дивіться також 8 цікавих українських прізвищ, які одразу привертають увагу: перевірте своє у списку Які українські прізвища мають козацьке коріння? Джура – у козацькі часи таке прізвище мали молоді помічники козака чи старшини, які навчалися військової справи. В Україні наразі відомо про 1486 носіїв цього родового імені.

Компанієць – походить від слова "компанійці". Саме так називали козаків окремих найманих полків, що служили у війську. Що цікаво, нині в Україні мешкають 4848 людей з цим прізвищем.

Курінний – таке родове ім'я належало виборним керівникам куреня в Січі, тобто підрозділу козацького війська. 1995 українців можуть похизуватися цим прізвищем.

Отаманенко – утворене від слова "отаман", що означало "керівник війська". Це прізвище вважається рідкісним, адже налічується лише 7 його власників, які проживають в Україні.

Сердюк – наймані військові, що служили у гетьманських військах у спеціальних полках. 26 035 людей мають таке прізвище.

Сотник – це прізвище мали лише командирі 100 осіб. Лише 3062 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.

Хорунжий – таке родове ім'я мали лише козаки, які відповідали за прапор, який ще називали корогвою. У сучасному світі відомо про 822 представники цього прізвища в Україні.

Чотар – прізвище утворене від слова "чота", яке означає "невеликий підрозділ війська". 51 носій цього родового імені живе в Україні. Прізвища з козацьким корінням / Фото Freepik Які жартівливі прізвища належали козакам? Недайкаша – вважається найрідкіснішим у цій добірці, бо відомо лише про 8 його носіїв.

Непийвода – 1107 представників цього прізвища живуть в Україні.

Перебийніс – відомо про 1194 носії такого родового імені.

Паливода – 1633 власники цього прізвища.

Нагнибіда – налічується 495 українців з таким родовим іменем.

Убийвовк – 183 представники такого прізвища наразі проживають в Україні.

Хропач – відомо про 104 носії цього прізвища, які живуть на території нашої країни.

Дрімайло – налічується 30 власників такого родового імені.

Сопель – ним може похизуватися 151 українець.

Слинюк – 98 людей мають таке прізвище.

– 98 людей мають таке прізвище. Неїжборщ – 20 громадян України з цим родовим іменем.