7 вересня, 11:46
8 українських прізвищ, які раніше належали козакам: перевірте своє у переліку
Основні тези
- В Україні є прізвища з козацьким корінням, такі як Джура, Компанієць, Курінний та інші.
- Існують також жартівливі козацькі прізвища, серед яких Недайкаша, Непийвода.
В Україні досі можна почути прізвища, що нагадують про козацьку добу. Вони походять від військових чинів, посад чи назв підрозділів.
Про те, які українські прізвища мають козацьке коріння – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища".
Дивіться також 8 цікавих українських прізвищ, які одразу привертають увагу: перевірте своє у списку
Які українські прізвища мають козацьке коріння?
- Джура – у козацькі часи таке прізвище мали молоді помічники козака чи старшини, які навчалися військової справи. В Україні наразі відомо про 1486 носіїв цього родового імені.
- Компанієць – походить від слова "компанійці". Саме так називали козаків окремих найманих полків, що служили у війську. Що цікаво, нині в Україні мешкають 4848 людей з цим прізвищем.
- Курінний – таке родове ім'я належало виборним керівникам куреня в Січі, тобто підрозділу козацького війська. 1995 українців можуть похизуватися цим прізвищем.
- Отаманенко – утворене від слова "отаман", що означало "керівник війська". Це прізвище вважається рідкісним, адже налічується лише 7 його власників, які проживають в Україні.
- Сердюк – наймані військові, що служили у гетьманських військах у спеціальних полках. 26 035 людей мають таке прізвище.
- Сотник – це прізвище мали лише командирі 100 осіб. Лише 3062 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.
- Хорунжий – таке родове ім'я мали лише козаки, які відповідали за прапор, який ще називали корогвою. У сучасному світі відомо про 822 представники цього прізвища в Україні.
- Чотар – прізвище утворене від слова "чота", яке означає "невеликий підрозділ війська". 51 носій цього родового імені живе в Україні.
Які жартівливі прізвища належали козакам?
- Недайкаша – вважається найрідкіснішим у цій добірці, бо відомо лише про 8 його носіїв.
- Непийвода – 1107 представників цього прізвища живуть в Україні.
- Перебийніс – відомо про 1194 носії такого родового імені.
- Паливода – 1633 власники цього прізвища.
- Нагнибіда – налічується 495 українців з таким родовим іменем.
- Убийвовк – 183 представники такого прізвища наразі проживають в Україні.
- Хропач – відомо про 104 носії цього прізвища, які живуть на території нашої країни.
- Дрімайло – налічується 30 власників такого родового імені.
- Сопель – ним може похизуватися 151 українець.
- Слинюк – 98 людей мають таке прізвище.
- Неїжборщ – 20 громадян України з цим родовим іменем.