Их значение невозможно угадать: 13 украинских необычных украинских фамилий

В древности нередко необычные слова становились основой для фамилий. В Украине можно встретить родовые имена, которые происходят от названий профессий, животных или даже еды.

24 Канал со ссылкой на портал "Украинский интерес" рассказывает об украинских фамилиях, значение которых вас может удивить. Эти родовые имена состоят из слов, которые в современном мире почти невозможно услышать.

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Подборка фамилий, которые имеют необычное значение

Преимущественно наши предки давали фамилии, которые бы характеризовали его носителя. Большинство таких родовых имен может звучать довольно просто, но и одновременно иметь интересное значение. Услышав эти фамилии, наши предки могли узнать многое об их владельцах. К таким родовым именам относятся:

Бевзь – трактуется как "неразумный человек" и имеет 3 владельца в Украине.

– трактуется как "неразумный человек" и имеет 3 владельца в Украине. Малай – фамилия означает "вид кукурузного или горохового хлеба" и имеет 1203 носителя в Украине.

– фамилия означает "вид кукурузного или горохового хлеба" и имеет 1203 носителя в Украине. Солодуха – родовое имя трактуется как "блюдо, приготовленное из ржаного солода" и имеет 888 представителей в Украине.

– родовое имя трактуется как "блюдо, приготовленное из ржаного солода" и имеет 888 представителей в Украине. Чупрун – фамилия означает "простолюдин" и имеет 713 носителей в Украине.

– фамилия означает "простолюдин" и имеет 713 носителей в Украине. Говоруха – родовое имя трактуется как "та, что любит поговорить" или "болтун" и имеет 1900 носителей в Украине.

– родовое имя трактуется как "та, что любит поговорить" или "болтун" и имеет 1900 носителей в Украине. Бабий – фамилия занимает 155 место среди самых распространенных в Украине, означает "ухажер" и его имеет 15403 человека.

– фамилия занимает 155 место среди самых распространенных в Украине, означает "ухажер" и его имеет 15403 человека. Сагайдак – родовое имя трактуется как "кожаная сумка для стрел" и имеет 4045 представителей в Украине.

– родовое имя трактуется как "кожаная сумка для стрел" и имеет 4045 представителей в Украине. Махина – фамилия трактуется как "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д." и имеет 13 владельцев в Украине.

– фамилия трактуется как "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д." и имеет 13 владельцев в Украине. Стадник – родовое имя означает "пастух" и известно о 8173 его носителях в Украине.

– родовое имя означает "пастух" и известно о 8173 его носителях в Украине. Колодий – фамилия трактуется как "большой нож с деревянной колодкой" или "колесник" и имеет 6633 владельцев в Украине.

– фамилия трактуется как "большой нож с деревянной колодкой" или "колесник" и имеет 6633 владельцев в Украине. Бородай – родовое имя трактуется как "бородатый человек" и имеет 3316 владельцев в Украине.

– родовое имя трактуется как "бородатый человек" и имеет 3316 владельцев в Украине. Бодня – фамилия означает "деревянная низкая бочка с крышкой" и имеет 1645 носителей в Украине.

– фамилия означает "деревянная низкая бочка с крышкой" и имеет 1645 носителей в Украине. Цюпа – родовое имя трактуется как "хижина" или "тюрьма" и имеет 1331 владельца в Украине.

Украинские фамилии с необычным значением / Фото Freepik

Какие смешные фамилии реально существуют

Забавные фамилии происходят от личных характеристик, профессий, места жительства или даже случайных событий из жизни их носителей. Известно, что многие украинские родовые имена образовались еще во времена Запорожской Сечи, поэтому могли принадлежать казакам. Среди таких фамилий:

Добрыдень – известно о 526 владельцах этой фамилии.

Свинобоев – считается редким, ведь его имеют только 12 человек, которые живут в Черкасской и Киевской областях.

Непийвода – этой фамилией могут похвастаться 1107 украинцев, проживающих в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Подкуймуха – 103 носителя, которые живут во Львове.

Пупкин – только 9 человек, которые живут в Хмельницком и Киеве, имеют эту фамилию.

Верещака – известно о 1787 носителях этой фамилии, которые живут в Полтаве и Харькове.

Подобные фамилии невозможно услышать ни в одной стране мира, кроме Украины.