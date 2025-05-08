Они звучат только в Украине: 5 фамилий, которые невозможно услышать за границей
- В Украине есть уникальные фамилии, которые сложно услышать за пределами страны.
Среди них: Сопель, Тягнирядно, Затуливитер, Перебийнис и Дримайло.
Каждый народ имеет свои уникальные фамилии, которые сложно услышать за пределами родной страны. Так, в Украине есть родовые имена, которые хранят в себе особую историю.
В современном мире эти фамилии не считаются распространенными, но их можно встретить среди украинцев. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко.
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Подборка украинских фамилий, которые невозможно услышать за границей
Сопель
Эта фамилия считается редкой, ведь известно лишь о 151 человеке, который ее имеет. Владельцы этого родового имени преимущественно живут в Тернопольской и Одесской областях. В реестрах фамилия Сопель упоминается среди репрессированных.
Тягнирядно
Представителями этой фамилии являются 459 украинцев. Сейчас известно, что они в основном проживают в южных областях Украины. В реестрах фамилия Тягнирядно также упоминается среди репрессированных.
Затуливитер
В Украине насчитывается около 374 носителей этой фамилии. Такие люди преимущественно живут в Киевской и Днепровской областях. Эта фамилия не упоминается в казацких реестрах.
Перебийнис
Этой фамилией могут похвастаться 194 человека, которые в основном живут в Киевской и Харьковской областях. Что интересно, родовое имя Перебийнис упоминается в казацких реестрах за 1756 год.
Дримайло
Считается довольно редкой фамилией, ведь насчитывается всего 30 ее носителей, которые живут в Украине. В основном владельцы этого родового имени живут в Полтавской и Львовской областях. Фамилия Дримайло не упоминается в казацких реестрах.
Какие старинные фамилии остались только в Украине
Эти родовые имена принадлежали казакам, которые любили шутить и создавать на основе юмора родовые имена. Что интересно, такие фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира. В современном мире эти родовые имена звучат во всех областях Украины. Среди таких украинских фамилий:
- Вирвикишка – 75 владельцев.
- Несвятипаска – 109 представителей.
- Нагнибида – 495 украинцев.
- Перебийнис – 1194 носители.
- Неїжборщ – 20 украинцев.