Обладают особым шармом: 5 красивых имен для мальчиков, которые невозможно забыть

Многие родители хотят, чтобы об их ребенке долго помнили. Для этого они называют малыша особыми именами, которые отличаются звучанием, которое сложно забыть.

Кроме этого, такие варианты могут повлиять на судьбу малыша. LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает о мужских именах, которые останутся в памяти навсегда.

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Подборка мужских имен, которые невозможно забыть

Лев

Это имя имеет несколько вариантов происхождения: первый – от латинского слова leo, что переводится как "лев", второй – от древнегреческого слова, что трактуется как "царь зверей". Его владельцы всегда станут на защиту своих родных и близких, если тех кто-то обидит. Львы поражают людей не только своей силой, но и острым умом.

Леонид

Такое имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "подобный льву". В древности так называли умных и уверенных мужчин, которые готовы были бороться за справедливость. Благодаря своей коммуникабельности Леониды легко знакомятся с другими людьми и строят с ними дружеские отношения.

Остап

Имя Остап имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "стойкий". Его представители – целеустремленные и трудолюбивые мужчины, которые имеют хорошее чувство юмора. Такие ребята могут легко стать лидерами, которые возглавят большую команду единомышленников.

Имена для мальчиков / Фото Freepik

Назар

По одной из версий, это имя имеет латинское происхождение и означает "тот, кто родом из Назарета". Назары часто отмечаются хорошей памятью, которая помогает им во время учебы и работы. Они готовы сделать все возможное, чтобы помочь друзьям в трудную минуту.

Платон

Имя Платон имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "широкий" или "широкоплечий". Владельцы этого имени имеют упрямый характер, поэтому их всегда трудно переубедить. Они любят командовать людьми, поэтому иногда могут быть достаточно жесткими.

Какие мужские имена имеют хорошую энергетику

В современном мире часто можно услышать мужские имена, которые имеют хорошую энергетику. Они наделяют своих владельцев целеустремленностью и амбициозностью. К ним относятся: Арсений, Дмитрий, Максим, Александр, Святослав, Богдан и Тимур.