Поражают оригинальностью: 17 украинских имен, которые стали популярными во время войны

В течение 2022-2025 годов многие родители выбирали довольно оригинальные имена для своих новорожденных детей. Большинство этих вариантов отражает любовь к Украине.

Что интересно, некоторые имена считаются особенно редкими, ведь их нельзя часто услышать в современном мире. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Интересно Сильные и влиятельные личности: 5 имен, которые имеют самые харизматичные мужчины

Подборка имен, которыми чаще всего называли детей во время войны

Нередко украинцы вдохновлялись названиями известных беспилотников и противотанковых ракетных комплексов. Например, в течение последних трех лет довольно часто называли мальчиков такими именами, как Миролюб, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. В то же время украинские родители выбирали для своих дочерей похожие варианты – Джавелина, Аделина-Джавелина и Джавелина-Дидем. Что интересно, много украинцев давали двойные имена детям, одно из которых является традиционным, а другое – оригинальным.

Более того, одним из самых популярных имен для девочек считается Стефания. Его узнаваемость стремительно возросла в 2022 году – именно тогда группа Kalush Orchestra победила на песенном конкурсе Евровидение с одноименной песней Stefania.

Среди других распространенных мужских имен, которыми называли детей во время полномасштабного вторжения: Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Тристан, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер и Натанаил.

Кроме этого, к популярным женским именам, которыми называли детей с 2022 по 2025 годы, относятся: Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Джасмин и Яснарада.

Имена, которые оберегают своих обладательниц

Имя Лада имеет древнеславянское происхождение, которое связано с богиней Ладой, которая была покровительницей любви и брака. В древности так часто называли женщин-хранительниц семейного уюта. Обладательницы этого имени отличаются мудростью и нежностью.

В то же время древнеславянское имя Орыся означает "Ярина слава" или "та, что прославляет Яра". Такие девушки имеют хорошую интуицию и всегда стремятся получать новые знания. Орыси чувствуют настроения других, поэтому нередко дают полезные советы своим близким.