Потап, Monatik и другие: подборка украинских звезд, которые скрывают настоящие имена за псевдонимами

На украинской сцене выступает немало звезд, которые скрываются за псевдонимами. Именно поэтому далеко не все украинцы знают настоящие имена своих любимых знаменитостей.

LifeStyle24 подготовил подборку известных украинских артистов подготовил подборку известных украинских артистов, которые скрывают свои настоящие имена за сценическими названиями. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

Не пропустите Они звучат только в Украине: 5 фамилий, которые невозможно услышать за границей

Подборка украинских звезд, которые пользуются псевдонимами

Одна из самых известных украинских певиц Джамала на самом деле имеет совсем другое имя – Сусанна Джамаладинова. Ее псевдоним является сокращенной версией фамилии. Артистка сознательно упростила свое имя, чтобы оно легче запоминалось и было понятным на международной сцене. Именно с этим псевдонимом она прославила Украину на весь мир, победив на песенном конкурсе Евровидение-2016 с песней "1944".

В то же время знаменитый певец Monatik также скрывает свое настоящее имя за сценическим. Дмитрий Монатик стилизовал написание собственной фамилии, сделав из него интересный псевдоним. Артист просто убрал имя, оставил только фамилию и придал ему современное звучание. Именно так и появился Monatik, которого теперь знает вся страна благодаря его зажигательным хитам.

Певица TAYANNA тоже выбрала сценическое имя, которое является переосмыслением ее настоящего – Татьяна Решетняк. Также псевдонимом на протяжении длительного времени пользуется Злата Огневич. Ее настоящее имя – Инна Бордюг. Впрочем, более десяти лет назад исполнительница изменила в паспорте свое имя и фамилию на сценический псевдоним.

Среди других украинских звезд, которые пользуются псевдонимами:

Верка Сердючка – Андрей Данилко.

MELOVIN – Константин Бочаров.

Потап – Алексей Потапенко.

Наталья Могилевская – Наталья Могила.

Тина Кароль – Татьяна Либерман.

Влад Дарвин – Владислав Приходько.

Позитив – Алексей Завгородний.

Jerry Heil – Яна Шемаева.

Отметим, ранее наша редакция рассказывала об украинских именах, которые стали популярными во время войны.