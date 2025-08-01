1 августа стартует Успенский пост – период духовного очищения перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Он продлится 14 дней и завершится 14 августа.

В это время верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, ограничивают развлечения и посвящают больше времени молитве и добрым делам. Что нельзя делать в Успенский пост – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Успенский пост 2025?

Во время Успенского поста действуют особые ограничения и запреты, которых следует придерживаться верующим. Так, на это время следует отказаться от употребления мяса, морепродуктов, рыбы, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу можно потреблять сырую пищу, хлеб, воду, овощи, фрукты без термической обработки и добавления масла, а во вторник и четверг – горячую пищу без масла. В субботу и воскресенье верующим разрешаются блюда с растительным маслом. А в Преображение Господне, 6 августа, христиане могут есть рыбу и пить вино.

В то же время Православная церковь Украины отмечает, что пост стоит соблюдать не всем. Так, детям до 14 лет, беременным женщинам, тяжелобольным и пожилым людям, разрешается не ограничивать себя в питании.

Также во время Успенского поста нельзя:

завидовать и сплетничать;

тратить много денег;

жениться и справлять свадьбы;

ссориться, сквернословить, конфликтовать;

устраивать шумные вечеринки и празднования;

лениться;

отказывать в помощи нуждающимся;

думать о плохом.

Запреты на Успенский пост 2025 / Фото Freepik

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