Время, когда по земле ходит нечистая сила: все, что нужно знать о Вальпургиевой ночи

В ночь с 30 апреля на 1 мая наступает особое, полное магии время – Вальпургиева ночь. По древним верованиям, именно тогда оживает потустороннее, а нечистая сила вырывается на волю и устраивает свои шабаши.

На Lifestyle 24 узнаете все, что известно об этом периоде: историю, традиции и защитные обряды. Об этом и другом – читайте в материале.

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Что известно о Вальпургиевой ночи

Вальпургиева ночь – это период с 30 апреля на 1 мая. Это ночь магии, время, когда, по легендам, всех ведьм пробуждаются, а сверхъестественные силы витают в воздухе. Название этого праздника происходит от имени святой Вальпурги – английской монахини, которую католическая церковь канонизировала, а день ее чествования совпал с дохристианскими языческими праздниками весны.

Говорили, что именно в это время приходит весна. Поэтому надо водить хороводы вокруг Майского дерева, чтобы встретить эту теплую пору года.

Традиции и защитные обряды в Вальпургиеву ночь

В древности люди разжигали большие костры и сжигали на них соломенное чучело ведьмы – символ всего злого. От костра зажигали факелы и обходили с ними дома, проговаривая защитные заговоры, чтобы очистить дом от злых духов.

Сегодня эти обряды почти не сохранились. Но некоторые люди до сих пор советуют в Вальпургиеву ночь разжечь костер и сжечь в нем ненужные вещи или мусор – как способ избавиться от негатива.

Есть и простые ритуалы: например, вечером зажечь в доме как можно больше свечей – считается, что свет отгоняет темные силы.

Также считается, что в ночь с 30 апреля на 1 мая снятся вещие сны – поэтому их обязательно стоит запомнить, ведь они могут подсказать что-то важное.

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Чего лучше не делать в Вальпургиеву ночь