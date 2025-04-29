На Lifestyle 24 дізнаєтесь усе, що відомо про цей період: історію, традиції та захисні обряди. Про це та інше – читайте у матеріалі.
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Що відомо про Вальпургієву ніч
Вальпургієва ніч – це період із 30 квітня на 1 травня. Це ніч магії, час, коли, за легендами, усіх відьми пробуджуються, а надприродні сили витають у повітрі. Назва цього свята походить від імені святої Вальпурґи – англійської черниці, яку католицька церква канонізувала, а день її вшанування збігся із дохристиянськими язичницькими святами весни.
Казали, що саме у цей час приходить весна. Тому треба водити хороводи навколо Травневого дерева, аби зустріти цю теплу пору року.
Традиції та захисні обряди у Вальпургієву ніч
У давнину люди розпалювали великі багаття й спалювали на них солом’яне опудало відьми – символ усього злого. Від вогнища запалювали факели й обходили з ними домівки, промовляючи захисні замовляння, щоб очистити оселю від злих духів.
Сьогодні ці обряди майже не збереглися. Та деякі люди досі радять у Вальпургієву ніч розпалити багаття й спалити в ньому непотрібні речі чи сміття – як спосіб позбутися негативу.
Є й простіші ритуали: наприклад, увечері запалити в домі якомога більше свічок – вважається, що світло відганяє темні сили.
Також вважається, що в ніч із 30 квітня на 1 травня сняться віщі сни – тож їх обов'язково варто запам'ятати, адже вони можуть підказати щось важливе.
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Чого краще не робити у Вальпургієву ніч
- У Вальпургієву ніч краще не залишатись наодинці.
- Не можна приносити додому бузок, особливо якщо вдома є хвора людина. Яскраві пахощі квітів, за повір'ям, можуть заманити хворого у потойбічний світ.
- Не можна сваритись чи провокувати конфлікти.
- Не можна розповідати секрети у цю ніч.