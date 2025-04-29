На Lifestyle 24 дізнаєтесь усе, що відомо про цей період: історію, традиції та захисні обряди. Про це та інше – читайте у матеріалі.

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Що відомо про Вальпургієву ніч

Вальпургієва ніч – це період із 30 квітня на 1 травня. Це ніч магії, час, коли, за легендами, усіх відьми пробуджуються, а надприродні сили витають у повітрі. Назва цього свята походить від імені святої Вальпурґи – англійської черниці, яку католицька церква канонізувала, а день її вшанування збігся із дохристиянськими язичницькими святами весни.

Казали, що саме у цей час приходить весна. Тому треба водити хороводи навколо Травневого дерева, аби зустріти цю теплу пору року.

Традиції та захисні обряди у Вальпургієву ніч

У давнину люди розпалювали великі багаття й спалювали на них солом’яне опудало відьми – символ усього злого. Від вогнища запалювали факели й обходили з ними домівки, промовляючи захисні замовляння, щоб очистити оселю від злих духів.

Сьогодні ці обряди майже не збереглися. Та деякі люди досі радять у Вальпургієву ніч розпалити багаття й спалити в ньому непотрібні речі чи сміття – як спосіб позбутися негативу.

Є й простіші ритуали: наприклад, увечері запалити в домі якомога більше свічок – вважається, що світло відганяє темні сили.

Також вважається, що в ніч із 30 квітня на 1 травня сняться віщі сни – тож їх обов'язково варто запам'ятати, адже вони можуть підказати щось важливе.

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Чого краще не робити у Вальпургієву ніч