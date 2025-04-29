На Lifestyle 24 узнаете все, что известно об этом периоде: историю, традиции и защитные обряды. Об этом и другом – читайте в материале.
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Что известно о Вальпургиевой ночи
Вальпургиева ночь – это период с 30 апреля на 1 мая. Это ночь магии, время, когда, по легендам, всех ведьм пробуждаются, а сверхъестественные силы витают в воздухе. Название этого праздника происходит от имени святой Вальпурги – английской монахини, которую католическая церковь канонизировала, а день ее чествования совпал с дохристианскими языческими праздниками весны.
Говорили, что именно в это время приходит весна. Поэтому надо водить хороводы вокруг Майского дерева, чтобы встретить эту теплую пору года.
Традиции и защитные обряды в Вальпургиеву ночь
В древности люди разжигали большие костры и сжигали на них соломенное чучело ведьмы – символ всего злого. От костра зажигали факелы и обходили с ними дома, проговаривая защитные заговоры, чтобы очистить дом от злых духов.
Сегодня эти обряды почти не сохранились. Но некоторые люди до сих пор советуют в Вальпургиеву ночь разжечь костер и сжечь в нем ненужные вещи или мусор – как способ избавиться от негатива.
Есть и простые ритуалы: например, вечером зажечь в доме как можно больше свечей – считается, что свет отгоняет темные силы.
Также считается, что в ночь с 30 апреля на 1 мая снятся вещие сны – поэтому их обязательно стоит запомнить, ведь они могут подсказать что-то важное.
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Чего лучше не делать в Вальпургиеву ночь
- В Вальпургиеву ночь лучше не оставаться наедине.
- Нельзя приносить домой сирень, особенно если дома есть больной человек. Яркие ароматы цветов, по поверью, могут заманить больного в потусторонний мир.
- Нельзя ссориться или провоцировать конфликты.
- Нельзя рассказывать секреты в эту ночь.