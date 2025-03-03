Есть ли пост в воскресенье: объяснение священников ПЦУ и УГКЦ

Традиционно в Великий пост верующие придерживаются определенных пищевых ограничений, отказываются от вредных привычек и уделяют время молитве. Так, христиане готовятся к Пасхе.

В этом году Великий пост начался 3 марта, а завершится 19 апреля. Он продлится 48 дней. Есть ли пост в воскресенье – рассказывает 24 Канал.

Не пропустите Что нельзя делать в Великий пост 2025: важные запреты на этот период

Есть ли пост в воскресенье

Великий пост считается одним из самых строгих в году, поскольку в этот период действуют важные правила, касающиеся питания и поведения. Так, христианам стоит воздерживаться от шумных празднований, танцев и развлечений, ведь это время, которое надо посвятить молитвам и чтению Священного Писания. Особенно важно контролировать свои эмоции, избегать ссор, конфликтов, зависти и гнева. В Великий пост также рекомендуется воздерживаться от курения, употребления алкоголя и других привычек, которые могут вредить здоровью или вызвать зависимость. Кроме этого, верующим не следует употреблять продукты животного происхождения.

Впрочем, в субботу и воскресенье эти ограничения немного ослабляются, поэтому христиане могут добавить в рацион горячую пищу с маслом. По словам священника ПЦУ Михаила Омеляна, последний день недели считается особым для верующих.

Например, в первый день поста мы стараемся вообще ничего не есть, а в течение недели происходит сухоядение, то уже в субботу и воскресенье есть послабление. Поэтому потребляется коливо, добавляется масло,

– отметил Михаил Омелян.

Календарь / Фото Freepik

В то же время священнослужитель Украинской греко-католической церкви Василий Руденко отметил, что в воскресенье не обязательно соблюдать пост. Дело в том, что именно в этот день верующие будут праздновать Воскресение Иисуса Христа.

Вселенские соборы и канон определяют воскресенье как непостный день, но есть исключения из этого правила. В определенные воскресенья, например, в Крестопоклонное воскресенье, может вводиться пост,

– подчеркнул священник УГКЦ.

В чем суть Великого поста

Великий пост символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне и готовит верующих к важнейшему христианскому празднику – Пасхи. Однако Четыредесятница означает не только воздержание от пищи, но и особое состояние души, которое требует покоя, добра и милосердия.

По словам священника ПЦУ Михаила Омеляна, пост – это добровольное самоограничение человека на определенный период от всего лишнего, что отвлекает его и негативно влияет на него. Так, верующие совершенствуются духовно и телесно. Кроме этого, во время поста христиане очищают свои души от грехов, что позволяет еще больше приблизиться к Господу.