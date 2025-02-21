Уже скоро начнется Великий пост 2025: можно ли жениться во время него

3 марта стартует Великий пост, который считается самым строгим и важным для верующих. В этот период люди духовно и физически готовятся к Пасхе.

Великий пост закончится 19 апреля, накануне Воскресения Христова. Некоторые влюбленные планируют пожениться весной, поэтому уже выбирают для себя даты празднования. Однако в народе верят, что не следует этого делать во время поста. Можно ли жениться в этот период – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли жениться во время поста

По христианским традициям во время Великого поста особенно важно посвятить время добрым делам и помощи другим. Кроме этого, верующим следует избегать конфликтов, ссор и споров, не завидовать и не думать о плохом. Более того, христианам запрещено поддаваться искушению, развлекаться и веселиться. В частности, это касается громких гуляний и свадеб, поскольку пост – период молитвы и единения с Богом. Ежедневно надо уделять время разговорам с Господом, а каждое воскресенье – посещать церковную литургию. Христианам важно работать над своим духовным ростом, быть честными, доброжелательными и миролюбивыми.

Можно ли жениться во время поста / Фото Freepik

Впрочем, в современном мире далеко не все люди верят в суеверия, связанные с женитьбой. Поэтому влюбленные должны самостоятельно решить, в какую дату хотят зарегистрировать брак. Более того, пара может поставить на праздничный стол постные блюда для тех, кто придерживается поста. В таком случае не придется отменять или переносить свадьбу. Кроме этого, законодательство Украины не запрещает людям жениться во время поста.

Можно ли венчаться в черном платье

Белое свадебное платье является одним из важнейших атрибутов особого праздника. Этот цвет ассоциируется с чистотой, невинностью и новым началом, поэтому считается идеальным вариантом для невесты в день ее свадьбы. В современном мире женщины иногда не придерживаются обычаев, связанных со свадебным платьем. Так, девушки выбирают черный или другой цвет для своего праздничного наряда, в частности для венчания.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк отметил, что верующие живут в мире, где можно одеваться так, как хочется. В частности, это касается и выбора цвета свадебного платья. Однако рекомендуется, чтобы невеста была в светлой одежде, поскольку она символизирует добрачную чистоту и целомудрие.