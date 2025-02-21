Великий піст закінчиться 19 квітня, напередодні Воскресіння Христового. Деякі закохані планують одружитися навесні, тому вже обирають для себе дати святкування. Однак у народі вірять, що не слід цього робити під час посту. Чи можна одружуватися в цей період – розповідає 24 Канал.

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Чи можна одружуватися під час посту

За християнськими традиціями під час Великого посту особливо важливо присвятити час добрим справам і допомозі іншим. Крім цього, вірянам слід уникати конфліктів, сварок і суперечок, не заздрити та не думати про погане. Ба більше, християнам заборонено піддаватися спокусі, розважатися та веселитися. Зокрема, це стосується гучних гулянь та весіль, оскільки піст – період молитви та єднання з Богом. Щодня треба приділяти час розмовам з Господом, а щонеділі – відвідувати церковну літургію. Християнам важливо працювати над своїм духовним зростанням, бути чесними, доброзичливими та миролюбними.

Чи можна одружуватися під час посту / Фото Freepik

Втім, у сучасному світі далеко не всі люди вірять у забобони, пов'язані з одруженням. Тому закохані мають самостійно вирішити, в яку дату хочуть зареєструвати шлюб. Ба більше, пара може поставити на святковий стіл пісні страви для тих, хто дотримується посту. У такому разі не доведеться скасовувати чи переносити весілля. Крім цього, законодавство України не забороняє людям одружуватися під час посту.

Чи можна вінчатися в чорній сукні

Біла весільна сукня є одним з найважливіших атрибутів особливого свята. Цей колір асоціюється з чистотою, невинністю та новим початком, тому вважається ідеальним варіантом для нареченої в день її весілля.

У сучасному світі жінки інколи не дотримуються звичаїв, пов'язаних із весільною сукнею. Так, дівчата обирають чорний або інший колір для свого святкового вбрання, зокрема для вінчання.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк зазначив, що віряни живуть у світі, де можна одягатися так, як хочеться. Зокрема, це стосується і вибору кольору весільної сукні. Однак рекомендовано, щоб наречена була у світлому одязі, оскільки він символізує дошлюбну чистоту та цнотливість.