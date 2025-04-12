Ни в коем случае не выбрасывайте: что делать с прошлогодней освященной вербой

Уже завтра, 13 апреля, верующие будут праздновать Вербное воскресенье. В этот день принято идти в храм и освящать ивовые ветви.

После церковной службы верующие отправляются домой и ставят их возле икон. В народе верят, что верба имеет целебные способности и может отпугнуть злых духов. Что делать со старыми освященными ветвями – рассказывает LifeStyle24.

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Что делать со старой освященной вербой

Перед Вербным воскресеньем верующие должны избавиться от старой освященной вербы. Однако далеко не все христиане знают, что делать с прошлогодними ветками. Кто-то хранит их дома, возле икон, в течение года. В то же время некоторые даже думают выбросить ивовые ветви, но этого категорически нельзя делать.

Верующим стоит взять старую освященную вербу и сжечь ее в лесу. Пепел стоит забрать с собой и оставить его под любым деревом или развеять по ветру. Что интересно, в древности предки поджигали ивовые веточки в своем доме, потому что хотели очистить свои дома от негативной энергии.

Что делать со старой освященной вербой / Фото Freepik

Зачем хранят освященную вербу дома

Наши предки верили, что освященная верба способна защитить семью от негатива и недугов. Обычно веточки ставят возле икон, чтобы они отпугивали злых духов и нечистую силу.

Кроме этого, по народным поверьям, это дерево притягивает здоровье и благополучие, ведь символизирует весеннее пробуждение. Некоторые люди даже говорят особые слова, чтобы дети росли быстрее и были всегда здоровыми: "Расти, как верба, будь здоров, как вода".