Старинная традиция весеннего ухаживания украинцев: зачем воровать сирень
- В Украине возрождается давняя традиция похищения сирени, символизирующей любовь и первую влюбленность.
Современная молодежь продолжает эту традицию, даря сирень девушкам, а видео с этим процессом часто публикуются в социальных сетях, таких как TikTok.
В Украине уже начался сезон цветения сирени. В этот период весенний воздух наполняется сладким ароматом цветов, а нежно-фиолетовые гроздья расцветают в садах и парках.
Что интересно, именно в это время возрождается древняя и довольно романтическая украинская традиция, связанная с похищением сирени. Хотя сначала и может показаться, что это обычная юношеская забава, однако для наших предков подобные действия считались символическим обрядом, рассказывает LifeStyle24.
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Зачем воруют сирень
Традиция воровать сирень для любимого человека бытовала во многих регионах Украины, особенно на Галичине и на Подолье. Этот обычай появился еще в те времена, когда юноши придумывали разнообразные способы ухаживания за девушками. В народе сирень считается символом любви и искренних чувств. В то же время нежные цветы ассоциируются с молодостью и трепетом первой влюбленности. В древности парни преимущественно дарили сирень девушкам, чтобы показать свою симпатию и восхищение. Однако важно было не просто сорвать цветок, а похитить его из чужого сада. Так, юноши будто демонстрировали своим любимым то, что готовы на все ради них.
Более того, по народным приметам, если парень сорвет цветок, пока этого не видит хозяин сада, то его любовь будет взаимной и счастливой. В то же время если девушка принимала сирень, то намекала на интерес и желание общаться, а когда возвращала букет, то это означало вежливый отказ.
В украинских селах и городах эта традиция была распространена еще в XX веке. Старшие люди до сих пор вспоминают истории, как молодежь похищала сирень из усадеб или дворов. И даже хозяева, замечая отсутствие веток на кустах, чаще улыбались, чем сердились, потому что понимали, что эта кража принесет кому-то любовь.
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Как эта традиция живет сегодня
Хотя в современном мире сирень можно легко купить на рынке или в магазине, обычай похищать эти цветы не исчез полностью. Во многих украинских городах и селах парни до сих пор весной отправляются на "охоту" за сиренью. Теперь это не просто древний обычай, а еще и популярный тренд среди молодежи. Современные парни нередко с юмором и творчеством относятся к этому процессу, тайно срывая веточки сирени в парках или возле домов и даря их девушкам во время прогулок или свиданий.
В то же время молодые женщины, увлечены таким романтическим жестом, часто делятся этими моментами в социальных сетях, особенно в TikTok. Там можно найти сотни видео, где юноши дарят сирень, а девушки с улыбкой рассказывают о похищенных цветах. Обычно эти видеоролики сопровождаются юмористическими подписями и веселой или спокойной музыкой.