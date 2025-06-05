Какие цветы можно святить на Зеленые праздники, а какие – нет: полный перечень растений

На Зеленые праздники украинцы традиционно украшают дома зеленью и несут душистые букеты в церковь на освящение. Но не все растения подходят для этого святого дела.

Так, существуют травы-обереги, приносящие в дом добро и гармонию, а есть и те, что, по народным поверьям, могут навлечь ссоры и беды в семью. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Какие цветы можно святить на Зеленые праздники

В народе верили, что существуют травы, которые символизируют добро и способны оберегать семью от невзгод. Когда-то аиром устилали пол в доме, ведь считалось, что он имеет очищающую силу и приносит здоровье и спокойствие в семью. Эта душистая зелень может даже защитить дом от злых духов, если хозяева освятят ее в церкви на Троицу.

В то же время полынь также считается древним украинским оберегом, который стоит принести в храм на Зеленые праздники. Что интересно, эту траву наши предки нередко вешали над дверью, чтобы отгонять нечистую силу.

Говорят, что чабрец имеет особую женскую энергетику. Именно поэтому это растение стоит нести в церковь девушкам, которые мечтают о браке и материнстве. Кроме этого, чебрец будет оберегать семью от бед, если хранить его дома в течение года после завершения Зеленых праздников.

Среди других растений, которые стоит освятить в храме на Троицу:

любисток – способен защитить семью от бедствий;

васильки – считаются сильным оберегом от нечистой силы;

мята и мелисса – могут защитить от зависти и принести спокойствие.

Какие цветы можно и не стоит святить на Зеленые праздники / Фото Freepik

Какие цветы нельзя святить на Зеленые праздники

На Троицу не рекомендуется нести в церковь все растения с острыми шипами. Считалось, что они притягивают вражду, болезни и ссоры в дом. Также не стоит добавлять в праздничный букет: шиповник, синеголовник плоский и чертополох.

К тому же не следует святить сорняки, лопухи и вьющиеся растения. Наши предки верили, что эта зелень может навлечь несчастье.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.