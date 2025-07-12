Они притягивают добро: 5 женских имен, которые надежно защищают от зла

Наши предки серьезно относились к выбору имени для своих детей в древности. Ведь верили, что оно может защитить малыша от злых сил, болезней, зависти и даже смерти.

LifeStyle24 подготовил подборку женских имен, которые несут в себе мощную защитную силу. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

Смотрите также Защитят от нечистой силы: 3 украинские фамилии, которые оберегают своих владельцев

Подборка женских имен, которые отпугивают зло

Ольга

Это имя имеет скандинавское происхождение и трактуется как "святая". Обычно так называют сильных и мудрых женщин, которые не боятся вызовов судьбы. Ольги отличаются решительностью и целеустремленностью, поэтому легко могут возглавить команду единомышленников. Обладательницы этого имени всегда защищают своих близких и никогда не отказывают в помощи.

Маргарита

Имя Маргарита пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "жемчужина". В современном мире так называют энергичных и сообразительных женщин, которые никогда не откажут в помощи родным и близким. Маргариты производят хорошее впечатление на людей благодаря своей заботливости. Такие женщины очень прямолинейны и настойчивы, поэтому легко достигают собственной цели.

Лада

Это имя имеет древнеславянское происхождение, которое связано с богиней Ладой, которая была покровительницей любви и брака. В древности так часто называли женщин-хранительниц семейного уюта. Представительницы этого имени отличаются мудростью и нежностью.

Старинные женские имена / Фото Freepik

Дарья

Такое имя имеет древнеперсидское происхождение и, по одной из версий, означает "та, что обладает добром" или "богатая". В прошлом так называли ярких лидеров, за которыми шли люди. Обладательницам этого имени легко произвести на человека хорошее впечатление.

Виктория

Это имя происходит из латинского языка и означает "победа". Его представительницы не боятся бросить вызов судьбе и сделать невозможное. Виктории уверенно идут к своим мечтам, поэтому постоянно вдохновляют других.

Если вам интересно узнать, какие еще женские имена оберегают от зла, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.