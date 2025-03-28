Несут в себе дух предков: 7 древних имен для девочек, которые происходят от славян

Наши предки давали имена своим детям, учитывая не только звучание, но и его энергетику. Так, некоторые варианты даже сохранились до наших времен.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку старинных женских имен славянского происхождения. Они могли многое рассказать о своих обладательницах в древности.

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Подборка женских имен славянского происхождения

Милана

Это имя имеет славянское происхождение и означает "ласковая" или "милая". В древности так часто называли добрых и нежных женщин, которые легко находили общий язык с людьми. Представительницы этого имени часто избегают конфликтов, пытаясь решить проблемы мирным путем.

Зореслава

Имя Зореслава трактуется как "та, что славит звезды". Его обладательницы отличаются мечтательностью и развитым воображением. Такие женщины стремятся узнавать что-то новое и любят природу и творчество.

Владислава

Такое имя переводится как "та, что обладает славой". Обычно так называют уверенных в себе девушек, которые имеют острый ум. Представительницы этого имени могут стать хорошими лидерами благодаря своему сильному характеру.

Любомира

Это имя означает "та, что любит мир". Наши предки давали его только мудрым и спокойным девушкам. Обладательницы этого имени делятся полезными советами и никогда не отказывают в помощи родным и друзьям.

Женские имена славянского происхождения / Фото Freepik

Ярослава

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "ярая славой". Такие женщины стремятся получать знания и улучшать свои навыки. Кроме этого, Ярославы умеют легко договариваться и находить компромиссы с другими людьми.

Божена

Такое имя трактуется как "благословенная" или "одаренная Богом". В древности так часто называли загадочных девушек, которые имели развитую интуицию. Такие женщины имеют особую связь с природой, поэтому могут чувствовать больше, чем другие.

Любава

Это славянское имя, которое трактуется как "та, что приносит любовь". Его представительницы – очень чувственные, эмоциональные и искренние. Они имеют доброе сердце и любят дарить любовь всем, кто рядом. Любавы точно знают как создать уют и тепло в любом месте. У таких женщин большой круг общения, потому что они легко притягивают к себе людей.

Какие есть женские имена английского происхождения

Современные родители довольно часто обращаются к именам английского происхождения при выборе для своего ребенка. Эти варианты звучат достаточно стильно и не выходят из моды уже на протяжении лет. К таким именам относятся: Аврора, Скарлетт, Эйвери, Луна, Гейзел и Гарпер.