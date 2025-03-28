LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку старовинних жіночих імен слов'янського походження. Вони могли багато розповісти про своїх власниць у давнину.

Не пропустіть Ніколи не виходять з моди: 8 відомих імен, які підходять кожній дівчинці

Добірка жіночих імен слов'янського походження

Мілана

Це ім'я має слов'янське походження та означає "лагідна" або "мила". У давнину так часто називали добрих і ніжних жінок, які легко знаходили спільну мову з людьми. Представниці цього імені часто уникають конфліктів, намагаючись розв'язати проблеми мирним шляхом.

Зореслава

Ім'я Зореслава трактується як "та, що славить зорі". Його власниці відзначаються мрійливістю та розвиненою уявою. Такі жінки прагнуть дізнаватися щось нове й полюбляють природу та творчість.

Владислава

Таке ім'я перекладається як "та, що володіє славою". Зазвичай так називають впевнених у собі дівчат, які мають гострий розум. Представниці цього імені можуть стати гарними лідерами завдяки своєму сильному характеру.

Любомира

Це ім'я означає "та, що любить мир". Наші предки давали його лише мудрим і спокійним дівчатам. Власниці цього імені діляться корисними порадами та ніколи не відмовляють у допомозі рідним і друзям.

Жіночі імена слов'янського походження / Фото Freepik

Ярослава

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "яра славою". Такі жінки прагнуть здобувати знання та покращувати свої навички. Крім цього, Ярослави вміють легко домовлятися та знаходити компроміси з іншими людьми.

Божена

Таке ім'я трактується як "благословенна" або "обдарована Богом". У давнину так часто називали загадкових дівчат, які мали розвинену інтуїцію. Такі жінки мають особливий зв'язок із природою, тому можуть відчувати більше, ніж інші.

Любава

Це слов'янське ім'я, яке трактується як "та, що приносить любов". Його представниці – дуже чуттєві, емоційні та щирі. Вони мають добре серце й полюбляють дарувати любов усім, хто поруч. Любави точно знають як створити затишок і тепло в будь-якому місці. У таких жінок велике коло спілкування, бо вони легко притягують до себе людей.

Які є жіночі імена англійського походження

Сучасні батьки доволі часто звертаються до імен англійського походження під час вибору для своєї дитини. Ці варіанти звучать досить стильно та не виходять з моди вже протягом років. До таких імен належать: Аврора, Скарлетт, Ейвері, Луна, Гейзел та Гарпер.