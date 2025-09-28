Принесуть добробут і радість: 4 щасливі жіночі імені, які вам точно сподобаються
- Імена Аурелія, Летиція, Аврора та Карина вважаються щасливими для дівчаток.
- Ці імена асоціюються з такими якостями, як елегантність, радість, мрійливість.
Вибір імені для доньки завжди був особливим і відповідальним моментом. Наші предки вірили, що правильно підібране ім'я може вплинути на долю дитини та навіть принести їй щастя.
LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про щасливі імена для дівчаток. Цей матеріал знадобиться для тих, хто очікує на народження доньки.
Щасливі імена для дівчинки 2025: як гарно назвати доньку?
Аурелія
За однією з версій, ім'я Аурелія походить з латинської мови та перекладається як "золота". У давнину так називали лише представниць еліти. Переважно власниці цього імені – розумні та елегантні жінки, які вражають своїм вишуканим стилем. Вони завжди прагнуть до саморозвитку та нових знань.
Летиція
Це ім'я має також латинське походження та означає "радість". У римській міфології так звали богиню радощів й веселощів. Водночас відомою власницею цього імені є королева Іспанії. Такі жінки мають багату уяву та легко адаптуються до змін.
Аврора
Ім'я Аврора має латинське коріння та трактується як "світанок". Що цікаво, у римській міфології так звали богиню ранкової зорі. Аврори – переважно мрійливі та романтичні особистості, які вірять у дива. Такі дівчата мають гарну інтуїцію, яка їм постійно допомагає у житті.
Карина
За найпоширенішою версією, таке ім'я має римське походження та перекладається як "мила" або "дорога". Власниці цього імені зазвичай мають сильний характер і внутрішній стрижень. Вони вміють привертати до себе увагу та легко знаходять спільну мову з людьми. Карини відзначаються тонким відчуттям краси й гармонії, що допомагає їм у самовираженні.
Які імена приносять своїм власникам щастя?
Ім'я Мирослав має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.
Водночас є ще одне ім'я, яке приносить щастя – Добромир. Воно має слов'янське коріння та означає "той, хто приносить добро і мир". Воно випромінює доброту й тепло. Представники цього імені зазвичай мають добре серце та прагнуть справедливості. Добромири роблять усе можливе, щоб створити світ, де панують довіра та любов.